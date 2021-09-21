وجهاء عشائر عربية وكردية: سنقاوم أي قوة تستهدف مناطقنا

يستمر الاحتلال التركي ومرتزقته بهجماته على مناطق شمال وشرق سوريا، عبر الاستهداف اليومي لقرى ونواحي متفرقة آهلة بالسكان. فإلى جانب الاستهداف المباشر عبر الطائرات المسيّرة، لا تتوقف المدفعية التركية في المناطق المحتلة، عن استهداف القرى والبلدات المتاخمة في كل من "الشهباء وعين عيسى وتل تمر".

ويرى أهالي تلك المناطق، بأن الاحتلال التركي من خلال عمليات استهدافه تلك، وهجماته على شمال وشرق سوريا، ترمي إلى تهجير سكان المنطقة الأصليين قسراً عن ديارهم استكمالاً لسياسة الاحتلال التي تمارسها تركيا.

ويؤكد وجيه عشيرة الشمر في ناحية الدرباسيه، هاشم السليمان الجربا، في هذا السياق، أن الاحتلال التركي في هجماته على مناطق شمال وشرق سوريا" يستهدف المدنيين بشكل مباشر. فإلى جانب الاستهداف العسكري، فهو يحارب المنطقة وأهاليها عبر المياه أيضاً".

وتابع: "نحن شاهدنا ماذا فعل في ناحية زركان، بحق المدنيين وقبل أيام في عين عيسى، إلى جانب هجماته المستمرة التي لم تتوقف حتى الآن".

وأشار الجربا أن الاحتلال التركي يسعى من هجماته تلك إلى إفراغ المنطقة من شبابها، قائلاً: "تريد تركيا إفشال مشروعنا الديمقراطي المتبع في إدارة المنطقة المستندة إلى أخوة الشعوب".

وعن دور عشائر المنطقة، قال هاشم سليمان الجربا: "حماية مناطق شمال وشرق سوريا من أولوياتنا، وهدفنا الأساسي. لأن هذه الأرض أرضنا وأرض أجدادنا، وسنعمل وسنحارب من أجل إعادة ما احتلت من أراضينا على يد الاحتلال التركي ومرتزقته".

وأوضح الجربا أن قوات سوريا الديمقراطية التي تحمي شمال وشرق سوريا، والمتشكّلة من أبناء المنطقة، لم تقدم على أي خرق للقوانين الدولية، ولم تعتدِ على الحدود التركية، ولم تشكل خطراً على تركيا حسب ما تدّعيه.

وقال عن ذلك: "قسد تأسست من أبناء شعبنا، وهي التي حمت المنطقة وحاربت أكبر تنظيم إرهابي في العالم، واستطاعت القضاء على مرتزقة داعش، وحررت جميع الأراضي".

وأضاف: "مناطقنا يسودها الأمن والأمان على عكس باقي المناطق السورية، نحن رأينا ماذا حصل في مدينتي سريه كانيه وكري سبي، من فوضى ونهب وسرقة ممتلكات المدنيين بعد احتلالها، وما تشهده المناطق في الداخل وشمال سوريا ليست بأفضل منها".

وأكد الوجيه الكردي لعشيرة صاروخان، عيسى ميرزو، أنه منذ إعلان مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية، والاحتلال التركي مستمر بهجماته على مناطق شمال وشرق سوريا، وقال: "لقد احتلت عفرين وسريه كانيه وكري سبي، ولا تزال تشن هجماتها بشكل يومي على المنطقة".

وحول موقفهم من تلك الهجمات، أكد الوجهاء رفضهم لأي هجوم على مناطق شمال وشرق سوريا، منوّهين إلى أن أهالي المنطقة صغاراً وكباراً، سيقفون سدّاً منيعاً في وجه الاحتلال ومجازره، وسيعملون على إرساء المزيد من الاستقرار في المنطقة.

(أم)

ANHA