وجهاء عشائر عن مجزرة زاخو: هدف تركيا إبادة الشعوب

ارتكب الاحتلال التركي مجزرة في قضاء زاخو بباشور كردستان، بقصفه لمنتجع سياحي. ما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من ٣٠ شخصاً.

بالتزامن مع ذلك، لم تتوقف هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا واستهداف المواطنين.

وجهاء عشائر كردية في ناحية تربه سبيه بمقاطعة قامشلو، استنكروا المجزرة، وقالوا "من الضروري وضع حد لجرائم تركيا".

سعيد نايف وجيه عشيرة كاسحة وعضو لجنة الصلح في بلدة تل معروف، ندد بالهجمات التركية والمجازر التي ترتكبها.

وأشار إلى أن هدف تركيا واضح، وهو إبادة الشعوب، وأولها الشعب الكردي وإعادة التاريخ الدموي للعثمانيين.

نايف أكد أن على حكومة باشور كردستان اتخاذ موقف واضح من هذه الجرائم، وألا تكون شريكة فيها، وأضاف "عليها ألا تصمت وألا تتعاون، بل أن تقف في وجه إبادة الكرد وكافة شعوب المنطقة".

ورأى نايف أن موقف الحكومة العراقية يجب أن يكون أكثر حزماً تجاه ما ترتكبه تركيا.

ومن جانبه، قال فارس حجي سليمان وجيه عشيرة حجي سليمان، في قرية تل شعير في ريف تربه سبيه، "إن ما تفعله تركيا في شمال وشرق سوريا وباشور والعراق هو استهداف الشعوب وارتكاب المجازر بحقهم".

وانتقد فارس موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني من ما ترتكبه تركيا، ونوّه إلى ضرورة الوقوف في وجهها بكافة الأساليب.

هذا، وأكد الوجيهان على الوقوف مع قوات سوريا الديمقراطية في وجه الاحتلال التركي والمقاومة في سبيل إيقاف مجازر تركيا وطردها من المناطق المحتلة.

(ل م)

ANHA