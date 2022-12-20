وجهاء عشائر الرقة: لن نقف أو نستسلم حتى الكشف عن وضع القائد أوجلان

منذ اختطاف القائد عبد الله أوجلان تفرض عليه دولة الاحتلال التركي عزلة مشددة عليه، وتمنعه من الالتقاء بذويه ومحاميه وتحرمه من أبسط حقوقه، وفي الفترة الأخيرة يتم التكتم عن وضعه، وفي أخر زيارة للجنة مناهضة التعذيب الأوروبية إلى سجن إمرالي خلال أيلول المنصرم، حاولت اللجنة إخفاء عدم اجتماعها معه.

بهذا الصدد قال شيخ عشيرة الموسى الظاهر في مدينة الرقة، الشيخ، إبراهيم الهادي، "نحن دائماً نطالب بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، حريته تخص شعوب المنطقة بشكل عام وخاصة شعوب الشمال السوري، فالقائد أوجلان ضحى بحريته في سبيل حرية الشعوب، وكان ثمن هذه الحرية اختطافه وعزله عن العالم".

وطالب الهادي بالكشف عن وضع القائد أوجلان، مضيفاً: "نحن بكامل قوانا وصوتنا وبصوت الشعب في الشمال السوري مع أي موقف يساعد في الكشف عن وضع القائد وتحقيق حريته، ونستنكر موقف لجنة مناهضة التعذيب الأوربية CPT التي زارت القائد ولم تعطي أي تصريح واضح بشأن حالته ووضعه داخل سجن إمرالي".

وأوضح "تركيا تحارب شعباً كاملاً وتحتجز حرية شعب كامل، هي تحارب شعوب المنطقة وتحجز حريتها بحجزها للقائد عبد الله أوجلان، ونحن لن نقف ولن نستسلم حتى يتم إظهار جسد القائد والكشف عن صحته".

واستنكر الهادي في ختام حديثه، "أي موقف يحول دون حرية القائد عبد الله أوجلان والكشف عن وضعه الصحي. نحن اليوم نسير على نهج القائد أوجلان ولن نتخلى عن هذا الفكر تحت أي ظرف كان".

"نريد موقفاً دولياً واضحاً حيال قضية عزل القائد"

من جانبه قال وجيه عشيرة الولدة يوسف الأسعد: "تركيا تفرض عزلة على القائد عبد الله أوجلان. حيث يتم عزل هذا القائد والمفكر والفيلسوف العظيم داخل غرفة صغيرة".

ولفت "خلال هذه الفترة لا نعرف عن القائد أوجلان أي شيء ولا أي معلومة، ولو بسيطة، فلماذا تركيا تفرض هذا الحصار على هذا الرمز الذي يعتبر من رموز العالم؟ (..) لأن الفكر الذي يحمله ينسف أطماعهم ومخططاتهم في العالم".

وأشار الأسعد خلال حديثه إلى قانون "الحق في الأمل"، وأكمل بالقول "أين الدول التي وقعت على هذا القرار لما لا يتم تطبيقه على القائد أوجلان".

وأضاف "أين هم من هذا الظلم الذي يمارس على القائد عبد الله أوجلان نريد من كافة الدول موقفاً واضحاً حيال قضية عزل القائد، ونطالب جميع الدول والمنظمات الدولية بالوقوف إلى جانب مطالبنا بالإفراج عن القائد عبد الله أوجلان".

وفي ختام حديثه أكد الأسعد "نحن شيوخ ووجهاء عشائر مدينة الرقة نطالب بالسماح للحقوقيين والمحاميين بزيارة القائد عبد الله أوجلان والكشف الفوري عن وضعه الصحي، وتحقيق الحرية الجسدية".

(خ)

ANHA