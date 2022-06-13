وجهاء عشائر الرقة يحذرون من إسكندرون جديد في المناطق المحتلة

بدعم من جمعيات إخوانية قطرية وكويتية وتنفيذ تركي، يتم العمل على أخطر مشروع استعماري يهدد شمال وشرق سوريا، ويهدف إلى إفراغ المنطقة من سكانها الأصليين، ويعتبر حرب إبادة عرقية بحق أهالي المنطقة، بشكل عام، والكرد بشكل خاص؛ كون ملكية الأرض التي يتم بناء المستوطنات فيها تعود أغلبها للكرد.

ويلوّح رأس النظام التركي أردوغان، منذ تحرير شمال وشرق سوريا، بإنشاء "منطقة آمنة" في الأراضي السورية بعمق30 كم؛ بذريعة حماية "أمنه القومي"، إلا أن هدفه هو ضم المناطق المحتلة إلى أراضي بلاده.

وبهذا الصدد، قال وجيه عشيرة الولدة، الشيخ يوسف الأسعد "ما تقوم به تركيا اليوم، هو مشروع يستهدف جميع شعوب المنطقة، وهدفها توسيع مطامعها على حساب أرضنا وشعبنا السوري، في ظل هذه الظروف التي يمر بها العالم، والصراعات الدولية التي استغلتها لتنفيذ مخططاتها".

مؤكداً "نحن شيوخ العشائر العربية في المنطقة، نرفض أعمال وجرائم دولة الاحتلال التركي، من تغيير ديموغرافي وتهديدات باحتلال مناطق جديدة"، منوهاً إلى "أنها لا تستهدف مكوناً بعينه؛ بل تستهدف كل المكونات وهي عملية احتلال خطيرة وتهددنا جميعاً".

أضاف الأسعد "إن عملية التغيير الديموغرافي التي تعمل عليها تركيا هي بمثابة احتلال، ولا تصب في مصلحة الشعب السوري كما تدّعي، وتهدد أمن واستقرار المنطقة، والهدف منها اسكندرون جديد".

سلخت دولة الاحتلال التركي لواء اسكندورن عن سوريا عام 1939 بعد عمليات تتريك وتغيير ديمغرافي.

بدوره، أكد شيخ عشيرة العلّي الشيخ رمضان الرحال "أن أهالي شمال وشرق سوريا شعب واحد، ولا يوجد فرق بين مكون وآخر، وبين طائفة وأخرى، وستبقى مناطقنا محافظة على هذه الوحدة مهما حدث".

واعتبر الرحال "أن الادعاءات التي تروج لها تركيا بتهديد الكرد لـ "أمنها القومي"، عارية عن الصحة، وهي ذريعة لاحتلال المزيد من الأراضي وقتل الشعب السوري عامة". متسائلاً "هل القصف يستهدف الكرد فقط؟ هل التهجير يتم بحق الكرد؟ لا، إنه بحق جميع المكونات، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام كل هذه التهديدات والادعاءات".

وأكد الرحال "أن دولة الاحتلال التركي هي من تستهدف مناطقنا واحتلت أراضينا وهجّرت أهلنا من عفرين ورأس العين وتل أبيض وقوات سوريا الديمقراطية لم تقصف المناطق التركية".

طالب الرحال في ختام حديثه "الدول العربية والتحالف الدولي بإيقاف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وأن يضعوا حداً للتمدد العثماني".

(خ)

ANHA