وجهاء عشائر المنطقة الشرقية: الموقف الروسي والأمريكي ضوء أخضر للدولة التركية لمواصلة هجماتها

كثّف الاحتلال التركي ومرتزقته، خلال الأيام الماضية، هجماتهم الوحشية ضد مناطق شمال وشرق سوريا وشنكال، والتي طالت المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء، والنقاط الطبية والمستشفيات، وسط صمت دولي، وخاصة من الدول الضامنة (روسيا وأمريكا).

وجهاء وأعيان المنطقة الشرقية أدانوا القصف التركي على مناطق شمال وشرق سوريا واستهداف المدنيين والمستشفيات.

المنسق العام لمجلس أعيان العشائر في المنطقة الشرقية، حواس جديع، قال إن "هدف تركيا من هذه الهجمات هو زعزعة الأمن والاستقرار الموجود في مناطق شمال وشرق سوريا، وترهيب الأهالي للنزوح من أرضهم، وتغيير ديموغرافية المنطقة عبر توطين المرتزقة والإرهابيين فيها".

واعتبر جديع أن "الصمت الدولي، وخاصة من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكذلك الموقف الروسي والأمريكي، هما بمثابة ضوء أخضر للدولة التركية في هجماتها البربرية على المناطق الآهلة بالمدنيين والنقاط الطبية والمستشفيات".

وقال جديع "إن الموقف الروسي والأمريكي مثير للشكوك، من جهة دعمهما لتركيا في القصف المستمر على المنطقة، فالدولة التركية لن تستطيع القيام بأي قصف دون علم روسيا وأمريكا وتحديد المواقع التي تقصفها".

وطالب جديع، باسم مجلس أعيان العشائر في المنطقة الشرقية، المكونات الموجودة في شمال وشرق سوريا بالوقوف "وقفة واحدة في وجه الهجمات التركية الإجرامية على مناطقنا".

ووجّه جديع رسالة، عبر وكالتنا، إلى جميع الأحزاب الكردية بالابتعاد عن المصالح الحزبية الضيقة التي لا تخدم المنطقة والشعب، "يتطلب من الأحزاب الاتحاد ورص الصفوف، لأن الهجمة التركية لا تستهدف عشيرة أو حزباً؛ بل تستهدف إبادة الشعب الكردي والمنطقة برمتها".

وأشار جديع إلى "أن هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها المنطقة هي بالنسبة للشعب الكردي مرحلة مصيرية، فتشتيت الشمل الكردي والمكونات الموجودة في المنطقة سيؤدي إلى كارثة كبيرة بحق الجميع".

ونوّه جديع إلى أن على "الجميع القيام بواجبهم للحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل دماء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى".

وبدوره استنكر ممثل المكون العربي في مجلس أعيان العشائر في المنطقة الشرقية أحمد الشامي: "الهجمات التي تشنها الدولة التركية واعتداءاتها وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها".

وأضاف الشامي "مكونات مناطق شمال وشرق سوريا متضامنة ومتماسكة وقوية في وجه التهديدات التركية وقصفها المستمر، وستبقى المقاومة في وجه الجرائم التركية التي تزعزع أمن واستقرار مناطق شمال وشرق سوريا هدفنا".

وتابع الشامي "على التحالف الدولي التضامن مع شعوب ومكونات المنطقة في وقوفها في وجه التهديدات التركية التي تطال المنطقة".

'سنقف صفاً واحداً مع قواتنا'

وأشار الشامي إلى أن" الدولة التركية تغذي داعش وتنعشه، لذا يتطلب من التحالف الدولي وضع حد للدولة التركية حيال قصفها المستمر للمنطقة ودعمها للجماعات الإرهابية والمرتزقة، كما تزرع الألغام والقنابل وتفجرها عبر مرتزقتها لترهيب السكان والأهالي".

ونوّه الشامي إلى أن "شعوب ومكونات المنطقة موحدة، والقوة العسكرية موحدة وقادرة على التصدي لأي هجوم على مناطق شمال وشرق سوريا، وسنقف صفاً واحداً مع قواتنا في وجه أي اعتداء على مناطق شمال وشرق سوريا".

(ك)

ANHA