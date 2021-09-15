وجهاء عشائر الحسكة: نحتاج لأوجلان لحل أزمات الشرق الأوسط

تنتهج السلطات التركية سياسات تعسفية بحق القائد عبد الله أوجلان منذ أسره في الـ 15 من شباط/فبراير عام 1999، وتفرض عليه عزلة مشددة، إذ لا تسمح لمحاميه وذويه باللقاء به والاطمئنان على وضعه.

وتعتبر مكونات المنطقة، بأن هدف السلطات التركية من فرض العزلة وتشديدها على القائد عبد الله أوجلان هو عزله عن الشعب والقاعدة الجماهيرية الضخمة التي تؤمن بأفكاره، ولإبقائه بعيداً عن أحداث المجتمع ودول العالم.

ويشير رئيس مجلس قبيلة الجبور فواز الزوبع في لقاء مع وكالتنا حول السياسة التركية تلك، إلى أن فكر القائد عبد الله أوجلان ومشروعه الأمة الديمقراطية في الشرق الأوسط مشروع يخدم كافة شعوب المنطقة، ويكشف سياسات الدول القومية، وفي مقدمتها تركيا.

ونوه الزوبع بأنه "نظراً لمعرفة تركيا أن منطقة الشرق الأوسط بحاجة إلى هذه الديمقراطية والفكر، وخاصةً في هذه المرحلة التي تشهد فيها المنطقة حالة غليان، وبأن فكر أوجلان يسهم في حلحلة الوضع القائم، تعمد إلى تشديد العزلة".

ولفت الزوبع إلى أن تركيا في إصرارها على سياستها "تسعى إلى طمس فكر وفلسفة القائد أوجلان كونها تدرك بأنها قائمة على الديمقراطية والعيش المشترك لتحقيق أخوة الشعوب، والتي تعد لدول الشرق الأوسط بمثابة إحلال للأمان والاستقرار".

واعتبر الزوبع أن أسر القائد عبد الله أوجلان وفرض العزلة المشددة عليه من قبل السلطات التركية، وسط صمت دولي "ليس إلا رسالةً دولية توضح من خلالها مسعاها القضاء على المشروع الديمقراطي في الشرق الأوسط، وإبقاء شعوبه متحاربة".

وأكد رئيس مجلس قبيلة الجبور "نحن كشعوب المنطقة آمنا بفكر وأيدلوجية القائد عبد الله أوجلان الديمقراطية، التي تهدف إلى توحيد شعوب المنطقة، وإلى تغيير الذهنية السلطوية المتمثلة بالسلطات الحاكمة في المنطقة، وعدم التفرقة بين المكونات والأديان".

وأضاف "نحن شعوب شمال وشرق سوريا بحاجة لأفكار القائد أوجلان".

وعن دور القائد أوجلان في حل أزمات الشرق الأوسط، بين وجيه عشيرة الطفحين محمد الملا، أنهم بحاجة لفكر القائد عبد الله أوجلان الذي يخدم كافة شعوب المنطقة، والذي يسهم في حل كافة أزمات الشرق الأوسط والحد من تعمقها، عبر مشروعه المبني على التآخي، وحرية الأديان والمعتقدات، والتكاتف.

هذا وبالرغم من صدور تقرير لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية CPT، والتي أكدت على ممارسة سياسات غير حقوقية في سجن إمرالي والتي وثقت العديد من الانتهاكات في تقريرها، إلا أن السلطات التركية شددت العزلة أكثر على القائد عبد الله أوجلان، وخطت خطوات سلبية تجاهه.

(أ م)

ANHA