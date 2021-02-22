وجهاء عشائر العربية: أردوغان غازٍ ولن نسمح له باحتلال مناطقنا

يستمر جيش الاحتلال التركي بقصف مناطق شمال وشرق سوريا، وبشكل خاص في عين عيسى، بالإضافة إلى شنه لهجمات على مناطق الدفاع المشروع.

وعليه أدان بعض وجهاء العشائر العربية في ناحية تل حميس بمقاطعة قامشلو واستنكروا هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع في جنوب كردستان، وهجماته على مناطق شمال وشرق سوريا.

صلاح الزيدان، أحد وجهاء عشيرة الشرابين، أدان باسم العشائر العربية في محافظة الحسكة الاعتداءات التركية المتكررة التي تهدف إلى دمار المنطقة بالكامل، مؤكدًا أن:" الشعب السوري شعب واحد ولا يوجد فرق بين كردي أو عربي".

وأوضح الزيدان "أن تركيا احتلت سوريا سابقًا، وهي تريد إعادة طورانيتها العثمانية بقيادة أردوغان، فهو شخص يعشق قتل الأطفال ولا يفرق معه حجر ولا بشر"، وأشار إلى أن وجهاء العشائر العربية يقفون صفًّا واحدًا ولا يقبلون أي تعدّ من أردوغان على أي مكون، لأنه يتعدى بذلك على جميع المكونات".

وأضاف الزيدان "إن الطيران التركي لا يفرّق بين المكونات فهو يقتل الجميع ويحرق منازلنا ويقتل أطفالنا".

ووصف الزيدان أردوغان بمجرم حرب بمعنى الكلمة، وقاتل الأطفال والشيوخ، مستنكرًا صمت المجتمع الدولي قائلًا:" أردوغان مجرم، ويجب أن يحاسب من قبل هذه المنظمات".

ومن جهته تحدث علي محمد سليمان أحد وجهاء عشيرة الطفيحيين، في ناحية تل حميس عن أهداف الاحتلال التركي بشن هجماته على مناطق شمال وشرق سوريا، وقال: "إن هدف تركيا من هجماتها هو احتلال مناطق شمال وشرق سوريا".

وفي السياق ذاته، تطرق سليمان إلى الهجمات الأخيرة التي يشنها جيش الاحتلال التركي على باشور كردستان، وقال:" إن أردوغان غازٍ محتلٌّ، ووضع يده مع أمريكا من أجل الاستيلاء على النفط واحتلال شمال وشرق سوريا والعراق".

وأضاف سليمان أن:" أمريكا تعتبر شريكة في هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، لأنها لم تمنع تركيا من احتلالها لسري كانيه وتل أبيض، والآن أيضًا تتغاضى عن هذه الهجمات".

من جهته قال وجيه من وجهاء قبيلة شمر محمد خلف محمد "إن جيش الاحتلال التركي يحاول تفتيت النسيج المتماسك الذي عقد بين العشائر العربية والكردية، فهذا التعاقد كُتب ونُسج بدماء أبناء شمال وشرق سوريا، من خلال تصديهم للهجمات في خندق واحد".

وأكد محمد أن: "حلم أردوغان لن يتحقق، وذلك بفضل تكاتف الشعوب مع بعضها البعض"، داعيًا جميع العشائر العربية إلى التكاتف وعدم الانجرار وراء سياسات العدو قائلًا:" لن نسمح للمندسين بأن يفرقوا بيننا، وخاصة تركيا، لأن هدف أردوغان ضرب النسيج الوطني ومحو الوجود الإنساني".

(ش أ/ م ح)

ANHA