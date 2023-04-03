وجهاء عشائر عفرين والشهباء يدعون قسد لتحرير عفرين

أدلى وجهاء عشائر مقاطعة عفرين والشهباء اليوم، ببيان في قرية وحشية بناحية فافين في مقاطعة الشهباء، بمشاركة ممثلين عن مجلس سوريا الديمقراطية.

وقرئ البيان باللغة العربية، من قبل وجيه عشيرة النعم ميعاد أرسلان. جاء في مستهله: "إن حبل التآمر قصير وهشّ، وإن الذئاب لا تأكل إلا الغنمة القاصية المنعزلة، وإن الرياح لا تقتلع من الأشجار إلا التي لا تمتلك الجذور المتشابكة والمتوغلة في أعماق الأرض".

وأشار البيان أن جرائم الاحتلال التركي متنوعة ومتلاحقة، وآخرها مجزرة جندريسة، مؤكداً على ضرورة تحرير عفرين.

ودعا البيان قوات سوريا الديمقراطية إلى دحر الاحتلال التركي ومرتزقته من عفرين المحتلة.

(ل م)

ANHA