وجهاء الهول يطالبون قوى الأمن الداخلي بملاحقة مخربي الشبكة الكهربائية

شهدت ناحية الهول في الآونة الأخيرة تخريب كبير طال الشبكة الكهربائية بفعل مجموعات مخربة .

طالب الأهالي قوى الأمن الداخلي بالضرب بيد من حديد ومحاسبة الفاعلين.

وأدان مجلس ناحية الهول، عمليات التخريب الممنهجة التي تطال شبكات الكهرباء والبنية التحتية في المنطقة، وأشار بأن هذه الأعمال هي لأجل افتعال الأزمات وإلحاق الضرر بالمؤسسات المدنية التي تعمل لصالح المواطن بالدرجة الأولى.

وبدوره قال محمد الصباح (أحد وجهاء ناحية الهول)، إن المنطقة تعيش حالة من الاستقرار منذ تحريريها على يد قوات سوريا الديمقراطية وطرد مرتزقة داعش منها.

الصباح أشار إلى أن الإدارة الذاتية تقوم بكل ما بوسعها لخدمة المنطقة، إلا أن أعمال التخريب الممنهجة التي تقوم بها بعض المجموعات" الإرهابية"، تسعى لتدمير كل شيء .

محمد الصباح طالب القوى الأمنية بالضّرب بيد من حديد، وإلقاء القبض على المخربين ومحاسبتهم.



وبدوره أدان الوجيه نواف المحمد الأعمال التخريبية التي طالت شبكات وأبراج الكهرباء في قرى الهول مؤكداً أن من قام بهذه الأعمال "مدعوم من جهات خارجية هدفها زرع الفتنة في المنطقة وإحداث بلبلة لضرب أمن واستقرار المنطقة".

وأشار المحمد أن المنطقة "عصيّة على المتربصين فيها والتكاتف بين المكونات فيما بعضها من جهة والمكونات والإدارة الذاتية من جهة أخرى كفيل بالوقوف في وجه هذه المؤامرات وإفشالها".

(سـ)

ANHA