وجهاء العشائر:لن نسمح بافتعال الاقتتال الكردي الكردي

منذ الـ 23 من شهر نيسان الفائت يشن جيش الاحتلال التركي هجمات على مناطق الدفاع المشروع في جنوب كردستان، فيما يسعى الاحتلال التركي نحو جر الكرد إلى اقتتال داخلي من خلال تحريض واستخدام الحزب الديمقراطي الكردستاني في حربه ضد مقاتلي الحرية.

وجهاء العشائر في ناحية الدرباسية نددوا بهجمات جيش الاحتلال التركي ودعوا الأطراف الكردية لتوحيد صفوفها لمواجهة الاحتلال.

وجيه عشيرة الأومرية رشاد حاج علي ندد بالهجمات التركية على أراضي جنوب كردستان وقال:" ما جرى في باشور كردستان قبل عدة أيام وراءها الاحتلال التركي، وهدفه الأساسي خلق الفتنة والبلبلة بين أبناء الشعب الكردي وافتعال الاقتتال الكردي الكردي".

وأضاف :"نحن وجهاء العشائر الكردية في ناحية الدرباسية وفي أجزاء كردستان الأربعة لن نسمح أن يحصل اقتتال بين أبناء الشعب الكردي، بل العكس سنعمل من أجل توحيد الصف الكردي وتحرير أراضي كردستان الأربعة وتوحيدها".

وأكد حاج علي أن الشعب الكردي شعب متعلق بتراب أرضه على الرغم من تعرضه للكثير من الجرائم والمجازر "إلا أن حبه وتعلقه بأرضه وقضيته يزداد عاماً بعد عام، لذلك على الدولة التركية وجميع الدول التي تدعمها في ارتكاب المجازر بحقنا أن تعلم جيداً أن الشعب الكردي لن يترك قضيته وأرضه بل سنحارب حتى آخر نفس".

وطالب حاج علي في ختام حديثه الأحزاب الكردية أن تأخذ بعين الاعتبار ما عاناه الشعب الكردي على مدى تاريخه، وأن تعمل من أجل مصلحة الشعب الكردي وأن "يوحدوا صفهم للوصول إلى كردستان حرة".

وجيه عشيرة الأومرية حاج خضر رمّو تحدث أيضاً حول الموضوع وقال إن الدولة التركية تستهدف الكرد أينما وجدوا، "لأن الاحتلال التركي هو العدو الأول والأخير للشعب الكردي".

وأشار رمو إلى أن الاحتلال التركي يشن هجوماً على أراضي جنوب كردستان مستخدماً جميع الأسلحة الثقيلة أمام مرأى حكومة إقليم جنوب كردستان، وطالب "حكومة الإقليم أن توضح موقفها ضد هذه الهجمات لأن تركيا تقصف بشكل يومي أبناء الشعب في جنوب كردستان".

وأكد رمو في نهاية حديثه أنهم لا يريدون الاقتتال الكردي الكري كما جرى سابقاً بل "يريدون السلام بين أبناء الشعب الكردي. وعلى الشعب الكردي عدم الانجرار وراء الفتن التي يفتعلها الاحتلال التركي بين أبناء الشعب الكردي".

(ك)

ANHA