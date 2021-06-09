وجهاء العشائر: لن نسمح بافتعال الاقتتال الداخلي

أكد وجهاء العشائر في ناحية الدرباسية أن الاحتلال التركي يسعى إلى افتعال اقتتال داخلي بين الكرد، كما طالبوا الأطراف السياسية الكردية بالتوحد "والعمل من أجل تحرير أجزاء كردستان الأربعة".

وجهاء العشائر في ناحية الدرباسية نددوا بهجمات جيش الاحتلال التركي ودعوا الأطراف الكردية لتوحيد صفوفها لمواجهة الاحتلال.

وجيه عشيرة الأومرية رشاد حاج علي ندد بالهجمات التركية على أراضي جنوب كردستان وقال:" ما جرى في باشور كردستان قبل عدة أيام وراءها الاحتلال التركي، وهدفه الأساسي خلق الفتنة والبلبلة بين أبناء الشعب الكردي وافتعال الاقتتال الداخلي بين الكرد".

وأضاف "نحن وجهاء العشائر الكردية في ناحية الدرباسية وفي أجزاء كردستان الأربعة لن نسمح أن يحصل اقتتال بين أبناء الشعب الكردي، بل العكس سنعمل من أجل توحيد الصف الكردي وتحرير أراضي كردستان الأربعة وتوحيدها".

وأكد حاج علي أن الشعب الكردي شعب متعلق بتراب أرضه على الرغم من تعرضه للكثير من الجرائم والمجازر "إلا أن حبه وتعلقه بأرضه وقضيته يزداد عاماً بعد عام، لذلك على الدولة التركية وجميع الدول التي تدعمها في ارتكاب المجازر بحقنا أن تعلم جيداً أن الشعب الكردي لن يترك قضيته وأرضه بل سنحارب حتى آخر نفس".

وطالب حاج علي في ختام حديثه الأحزاب الكردية أن تأخذ بعين الاعتبار ما عاناه الشعب الكردي على مدى تاريخه، وأن تعمل من أجل مصلحة الشعب الكردي وأن "يوحدوا صفهم للوصول إلى كردستان حرة".

وجيه عشيرة الأومرية حاج خضر رمّو تحدث أيضاً حول الموضوع وقال إن الدولة التركية تستهدف الكرد أينما وجدوا، "لأن الاحتلال التركي هو العدو الأول والأخير للشعب الكردي".

وأشار رمو إلى أن الاحتلال التركي يشن هجوماً على أراضي جنوب كردستان مستخدماً جميع الأسلحة الثقيلة أمام مرأى حكومة إقليم جنوب كردستان، وطالب "حكومة الإقليم أن توضح موقفها ضد هذه الهجمات لأن تركيا تقصف بشكل يومي أبناء الشعب في جنوب كردستان".

وأكد رمو في نهاية حديثه أنهم لا يريدون الاقتتال الكردي الكري كما جرى سابقاً بل "يريدون السلام بين أبناء الشعب الكردي. وعلى الشعب الكردي عدم الانجرار وراء الفتن التي يفتعلها الاحتلال التركي بين أبناء الشعب الكردي".

(ك)

ANHA