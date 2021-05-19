وجهاء العشائر يشكرون الإدارة الذاتية ويؤكدون وقوفهم في وجه من يحاول زعزعة أمن المنطقة

وأصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بتاريخ الـ 4 من الشهر الجاري قرار الذي يحمل /119/، والذي ينص على ارتفاع اسعار المحروقات والغاز في المنطقة.

واستغلت الجهات المعادية في المنطقة القرار والانتقادات الشعبية، وحوّلت المظاهرات السلمية التي خرجت إثرها إلى مظاهرات تهجمت من خلالها إلى النقاط الأمنية والعسكرية، بهدف إيقاد نار الفتنة وزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وتلبيةً لمطالب الأهالي في المنطقة، ألغت الإدارة الذاتية القرار /119/، التي أصدرته مؤخرًا، آخذين آراء الأهالي ومطالبهم بعين الاعتبار.

وفي هذا السياق، تجمّع، اليوم، شيوخ ووجهاء القبائل والعشائر العربية والكردية في مقاطعة الحسكة، لإدلاء ببيان، مؤكدين وقوفهم في وجه من يحاول العبث بأمن المنطقة على حساب أبنائهم.

وجاء في البيان الذي أدلي به من قبل رئيس مجلس قبيلة الجبور في شمال وشرق سوريا "بدايةً نترحم على الضحايا الذين فقدوا حياتهم جراء المظاهرات السلمية التي حوّلتها جهات معادية إلى مظاهرات ضد الإدارة الذاتية، محاولةً من خلالها خلق الفتنة وزعزعة الأمن والاستقرار".

وشكر البيان الإدارة الذاتية على إعادة النظر في القرار وإلغائه، مشيرًا إلى "أن القرار الذي صدر لم يكن مناسبًا في ظل الوضع الراهن، ونحن أعيان شمال وشرق سوريا نقف مع المظاهرات السلمية التي تطالب بحقوقها، كما نقف في وجه من يحاول العبث بأمن المنطقة على حساب أبنائنا".

وطالب البيان في النهاية "نود أن تشارك الإدارة مع شعوبها في شمال وشرق سوريا لتفادي الأزمات التي تواجه المنطقة في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها مناطقنا من أزمات تسبّبت بها دولة الاحتلال التركية من قطع للمياه والكهرباء والحصار المفروض علينا، واتخاذ القرارات السليمة".

ANHA