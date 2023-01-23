وجهاء العشائر في منبج: مستمرون بالمقاومة لإسقاط كافة المراهنات الهادفة لضرب أمن واستقرار المنطقة

صعّدت دولة الاحتلال التركي من هجماتها على شمال وشرق سوريا، بعد فشلها في احتلال المزيد من الأراضي السورية بهدف إنعاش مرتزقة داعش؛ لتحقيق أطماعها الاحتلالية في المنطقة، وضرب الأمن والاستقرار فيها.

وفي هذا السياق، قال شيخو محمد أحد وجهاء مدينة منبج "هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، هدفها إنعاش مرتزقة داعش، لتحقيق أطماعها الاستعمارية في المنطقة".

وأضاف: "كانت دولة الاحتلال التركي ولا تزال، الداعمة لداعش، بكافة إمكاناتها، من مال وسلاح وأدوية وغيرها، وبعد فشلها في هجماتها على مناطقنا حركت خلايا داعش لضرب أمنها واستقرارها".

وأكد محمد "مقاومة شعبنا الصامد ستحرر كل الأراضي السورية التي احتلتها دولة الاحتلال التركي".

وقال: "على الشعب السوري أخذ الحيطة والحذر من سياسة دولة الاحتلال التركي ونواياها الخبيثة التي تهدف لتوسيع رقعة احتلالها في الأراضي السورية".

من جانبه، قال حسين فاروق الماشي، أحد وجهاء عشيرة البوبنا في مدينة منبج "هجمات دولة الاحتلال التركي تهدف لضرب السلم الأهلي والأمن والاستقرار في المنطقة، وإعادة إحياء التنظيمات الإرهابية وتفعيل أجندتها ومرتزقتها في المنطقة".

وتابع: "سنستمر في مقاومتنا ونضالنا حتى نسقط كافة المراهنات التي تهدف؛ لضرب أمن واستقرار المنطقة، فشعب المنطقة قدم أبناءه في سبيل العيش بحرية وكرامة، ولن يرضخ أو يسمح للاحتلال التركي بالعبث بمكتسبات ثورته الذي حققها بفضل دماء أبنائه الشهداء".

وعاهد الماشي في ختام حديثه "أن أبناء هذه المنطقة بكافة شرائحهم ومكوناتهم، يعاهدون قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي، بمساندتها الوقوف لحفظ وحماية أمن واستقرار شمال وشرق سوريا، ولن يقبلوا بعودة الفوضى والإرهاب إليها".

(د)

ANHA