وجهاء العشائر العربية: حبس الفرات تجويع وتتمة للحرب التركية

تواصل دولة الاحتلال التركي محاربة شعوب المنطقة بمختلف الوسائل لتمتد حربها إلى المياه، إذ تحبس منذ أكثر من 3 أشهر ما يزيد عن نصف الكمية المخصصة لسوريا من مياه نهر الفرات، الأمر الذي يتسبب بكارثة قد تحلّ في أي لحظة.

هذا وأُبرمت حكومات دمشق وأنقرة وبغداد اتفاقية تنص على أن لسوريا حصة 500 متر مكعب في الثانية من مياه نهر الفرات منها 60% حصة العراق، وذلك عام 1987.

وعن حبس المياه، أعرب وجهاء العشائر العربية في بلدة جزعة بريف تل حميس في مقاطعة قامشلو عن سخطهم من ممارسات الاحتلال المعادية لشعوب شمال وشرق سوريا.

كمال الجامل، أحد وجهاء قبيلة شمر العربية في بلدة جزعة أكد أن "حبس مياه نهر الفرات عن سوريا، سبّب كارثة وخاصة بعد تعرض المنطقة لموجة جفاف، مما أثر سلبًا على سبل الحياة، وبشكل خاص الزراعة وقطع مياه الشرب والكهرباء".

واعتبر الجامل ذلك "اعتداء صارخًا بحق شعوب شمال وشرق سوريا وتتمة للحرب التي تشنها تركيا على شعوب المنطقة".

'تركيا بعيدة كل البعد عن الإنسانية'

ولفت إلى محاصصة كمية مياه النهر بين سوريا وتركيا، وقال: "هناك محاصصة دولية متفق عليها بين الدولتين، إلا أن تركيا تضرب ذلك بعرض الحائط، ولم تول أي اهتمام للقوانين الدولية وهي بعيدة كل البعد عن الإنسانية، وهذا يؤثر سلبًا على سكان المنطقة".

مؤكدًا أن الإدارة الذاتية سارعت إلى اتخاذ التدابير حيال حبس المياه، وأوصلته عن طريق صهاريج إلى كافة الأحياء المقطوع عنها لتفادي كارثة إنسانية".

'تعطيش الشعب السوري'

كما استنكر طالب هلال، أحد وجهاء عشائر قبيلة شمر العربية، هدف الدولة التركية هو تعطيش الشعب السوري، خاصة أن المنطقة مقبلة على فصل الصيف، وهي بأمس الحاجة إلى الماء كون هذا العام جاف، وهناك حاجة إلى الكهرباء.

موضحًا "أن سياسة تركيا وغطرسة أردوغان ليستا جديدتين على المنطقة، والهدف هو جعل شعب المنطقة يتراجع عن طلب الحرية".

وأكد هلال "أنهم لن يتراجعوا عن المطالبة بالحرية، وسيكونون يدًا واحدة ضد غطرسة الاعتداءات التركية التي تحاول بسط هيمنتها على شمال وشرق سوريا ونهب ثرواتها كما في المدن المحتلة".

وأضاف هلال "أن تركيا بسياستها هذه تحاول تجويع الشعب، وصرف أنظاره عن قضيته الأساسية والالتهاء بالوضع المعيشي".

'تركيا تحاول السيطرة على مقدرات المنطقة منذ زمن بعيد'

حامد العضيب، أحد ممثلي عشيرة الجوالة من قرية فلسطين الغربية في ناحية تل حميس، أكد "أن لحبس مياه نهر الفرات تداعيات وتبعات اقتصادية على المنطقة"، مبيّنًا أنه تصرف "سياسي لضرب وحدة الشعوب".

وطالب العضيب كافة الشعوب بتوحيد صفوفها، للتصدي لمخططات الاحتلال التركي قائلًا: "يجب على الشعوب أن تقف يدًا واحد ضد هذا الاحتلال الذي يحاول السيطرة على مكتسبات المنطقة".

(م ح)

ANHA