وجهاء العشائر العربية: النصر الأخير حطم الرهانات الداخلية والخارجية

شدد وجهاء العشائر في مناطق جنوب الحسكة على ضرورة أخذ الحيطة والحذر، وتعزيز منظومة الحماية الجوهرية في كافة مناطق شمال وشرق سوريا، عقب الهجوم الذي استهدف سجن الصناعة في مدينة الحسكة، وأكدوا وجود مخطط من أجل إحياء داعش من جديد، وبأنه فشل.

'فشلوا في رهاناتهم'

وجيه عشيرة القضاة ماهر العلي، قال: "إن من راهنوا على إشاعة الفوضى، واحياء داعش من جديد، وضرب أمن واستقرار المنطقة بعد الهجوم على سجن الصناعة، فشلوا في رهاناتهم بفضل التفاف الشعب من كافة شرائحه ومكوناته حول إدارته الذاتية وقواته العسكرية".

وأكد العلي أن النصر الذي حققه أبناء المنطقة وقواتها العسكرية ضمن حملة مطرقة الشعوب أثبت للعالم أجمع أن شعوب المنطقة متكاتفة، ولم تقبل العودة لزمن الفوضى والإرهاب، ونوه: "اختلطت دماء أبناء المنطقة مع بعضها البعض للحفاظ على أمن واستقرار أهاليهم في الحسكة، وغيرها على امتداد جغرافية شمال وشرق سوريا".

وأوضح العلي أن الأيام القادمة كفيلة لإثبات مدى الجدية في حقيقة وصحة مشروع الإدارة الذاتية الذي يلبي آمال وطموحات كافة الشرائح المجتمعية.

ويرى وجيه عشيرة الفاضل مناف الرجا أن خطر داعش كان موجود ولازال، والتضحيات التي قدمها أبناء المنطقة من خلال تصديهم للهجوم الذي استهدف سجن الصناعة، والتي استشهد بنتيجتها ١٢١ مقاتلة ومقاتل ومدنيون، أثبتت للعالم مدى التكاتف العشائري وتكاتف كافة المكونات مع بعضها البعض، واستعدادهم لتقديم آلاف الشهداء للحفاظ على مكتسبات ثورتهم وأمن منطقتهم.

'لم تكن هناك استجابة '

وتطرق مناف الرجا إلى المناشدات والنداءات التي أطلقت من قبل الإدارة الذاتية وقوات وسوريا الديمقراطي ومكونات المنطقة لمجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي لإنشاء محاكم خاصة لمحاكمة عناصر مرتزقة داعش أو اجلائهم لبلدانهم، وقال: "ولكن لم تكن هناك استجابة، وهذا ما زاد من خطر داعش في المخيمات والسجون في مناطق الإدارة الذاتية، وخير دليل هجمت سجن الصناعة الأخيرة في الحسكة".

وأكد مناف الرجا أن إرادة الشعوب في مناطق شمال وشرق سوريا والتفافهم حول إدارتهم الذاتية وقواتهم العسكرية حطمت كافة الرهانات الخارجية والداخلية على النيل من إرادتهم والدرع الحصين لهم قوات سوريا الديمقراطية.

(م)

ANHA