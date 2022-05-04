وجهاء العشائر العربية يطالبون الحكومة العراقية بمحاربة الاحتلال التركي بدل المجتمع الإيزيدي

في سياق ردود الفعل المنددة بهجمات الجيش العراقي بدعم من الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK على قضاء شنكال، استنكر وجهاء وشيوخ العشائر العربية في ناحية الهول التابعة لمقاطعة الحسكة الهجمات عبر بيان.

بحضور العشرات من وجهاء وأعيان وأعضاء مجلس ناحية الهول، قرئ البيان من قبل وجيه عشيرة الجبور سعود السالم.

وقال البيان: "نستنكر بأشد العبارات ما يتعرض له قضاء شنكال، وما يتعرض له الشعب من مضايقات عبر حشد الحكومة العراقية للجيش ومحاولة الدخول إليه عنوة، وهجماته المتكررة، وكذلك جرائم دولة الاحتلال الفاشية التي ترتكبها في هجماتها على شنكال بدعم من الحزب الديمقراطي الكردستاني".

وتابع البيان "بعد تخلي الحكومة العراقية وجيشها، وكذلك الحزب الديمقراطي الكردستاني عن شنكال وشعبه، إبان هجوم داعش الإرهابي، وفرار قوات البيشمركة والقوات العراقية، يعمدون اليوم عقب تحريره إلى إعادة فرض سيطرتهم مجدداً، والهيمنة على قرار أهله".

موضحاً أن وحدات مقاومة شنكال، ووحدات حماية الشعب، بتضحياتهما أبقوا قضاء شنكال في مأمن، والعراق موحداً.

وطالب البيان الحكومة العراقية وجيشها بمحاربة الاحتلال التركي وإنهاء احتلاله على الأراضي العراقية، والوقوف في وجه هجمات الاحتلال التركي، وإدانتها، بدل محاربة شعب شنكال المعروف بعراقته وانتمائه الوطني وسلميته.

وأدان البيان المؤامرات التي تحاك ضد قضاء شنكال، وشعبه، مناشداً الحكومة العراقية بعدم الانجرار وراء مخططات دولة الاحتلال التركي، الرامية لاحتلال العراق، وعدم إفساح المجال عبر هذه الهجمات لعودة داعش التي قد تستفاد من ما تشهده العراق من أوضاع غير مستقرة.

(ع م/أم)

ANHA