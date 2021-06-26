وجهاء العشائر العربية في الحسكة: يجب توحيد الصفوف والكلمة والتشبث بالأرض

لشرح مستجدات المرحلة الراهنة التي تمر بها المنطقة، عقد حزب الاتحاد الديمقراطي في مقاطعة الحسكة، اجتماعاً لشيوخ ووجهاء العشائر العربية، وذلك في مطعم شتو الواقع عند دوار الكنيسة وسط المدينة.

الاجتماع الذي حضره عشرات الوجهاء والشيوخ، بدأ بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، ثم شرحت الإدارية في حزب الاتحاد الديمقراطي، ميديا محمد، مستجدات الوضع متطرقة باستفاضة إلى التوازنات السياسية ومصالح القوى العالمية في المنطقة التي تعيش منذ أكثر من عشرة أعوام أزمة مستعصية.

وأشارت إلى مساعي النظام التركي برئاسة أردوغان إلى توسيع أطماعه والسعي إلى تحقيق الميثاق الملي عبر شن الهجمات الاحتلالية على مناطق شمال وشرق سوريا، والعمل على وضع قوات سوريا الديمقراطية على قائمة الإرهاب.

كما ولفتت ميديا محمد إلى الأزمة السورية، مبيّنة أن الشعب هو الذي وقع ضحية لها، وأن الاجتماعات والمحافل الدولية بالصدد (جنيف وآستانة) لم تزد الأزمة إلا تعقيداً.

إلى ذلك، نوهت ميديا محمد إلى الألاعيب التي تحاك ضد عشائر المنطقة، لافتة إلى أن المتربصين يسعون إلى استخدام العشائر لتحقيق أجنداتهم، مؤكدة أن محاولات خلق الفتن في شمال وشرق سوريا هي لتأليب الرأي العام ضد الإدارة الذاتية، وقالت: "العشائر العربية ليست وسيلة لاستخدمها من أجل الفتن".

كما أوضحت أن "مشروع الإدارة الذاتية هو اتحاد كافة الشعوب وليست إقصاء الآخر"، وأضافت: "نحن هدفنا بناء سوريا ديمقراطية تعددية بعيدة عن تدخلات القوى الخارجية وفرض السلاح".

وأضافت الإدارية في حزب الاتحاد الديمقراطي قائلة: "هدف دولة الاحتلال التركي توسيع رقعة احتلالها، لذا على كل الشعوب عدم الانجرار إلى الفتن"، واختتمت بالتنويه إلى ضرورة "أن نكون يقظين وحذرين لنستطيع إفشال المخططات الخارجية التي تهدف إلى القضاء على مشروعنا الديمقراطي، كما على كل وجيه عشيرة حماية عشيرته من الأيدي الخارجية والفتن الداخلية".

وانتهى الاجتماع، بفتح باب النقاش أمام الحضور، الذين ركزوا على أهمية توحيد الصفوف، مؤكدين أن هنالك خلايا إرهابية تعبث بأمن المنطقة واستقرارها، ودعوا إلى لم الشمل ورص الصفوف وتوحيد الكلمة والتمسك بالأرض التي سقيت بدماء أبنائهم الشهداء.

ومن جانب آخر طالب الحضور، بتفعيل دور المجالس بشكل أكبر، وتكثيف دور الرقابة وضرورة لعب التموين دوره لمنع احتكار التجار، إضافة إلى الاهتمام بالثروة الحيوانية والزراعة.

(س ر)

ANHA