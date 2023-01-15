وحدة مياه الطبقة تُنشئ محطة لمياه الشرب في الريف الشمالي

ضمن مساعيها لتطوير البُنى التحتية والنهوض بالواقع الخدمي في المنطقة، تنتشئ وحدة مياه مدينة الطبقة محطة لمياه الشرب تخدم 5 قرى في الريف الشمالي للطبقة.

حيث باشرت ورشات وحدة مياه الطبقة أعمالها بإنشاء محطة ضخ ومد خط مياه للشرب من قناة ري البليخ جنوباً (المدخل الشمالي لسد الفرات) حتى قرية السويدية الصغيرة شمالاً.

وحسب ما أكده الرئيس المشترك لوحدة مياه الطبقة، حمود الشيخ، فإن المشروع يهدف إلى تخفيف الضغط عن مضختي مياه جعبر والسويدية، من خلال إمداد ما يقارب 5000 نسمة من سكان بلدة السويدية وقراها (السويدية الصغيرة – البو خميس – البوجي – مزرعة الوفاء – طنوزة) بمياه الشرب.

وذكر الشيخ أن المحطة الجديدة ستتألف من صالة لضخ المياه مزودة بمضختين أفقيتين، وأن طول خط المياه الرئيس الممتد من قناة ري البليخ إلى قرية السويدية الصغيرة يبلغ 3 كم، بقطر 250 ملم من نوع بولي إيثيلين.

ومن المقرر أن تدخل المحطة الخدمة خلال مدة أقصاها شهر ونصف.

(ع ص/خ)

ANHA