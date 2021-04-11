وحدة مياه الطبقة تُعيد محطتين لمياه الشرب إلى الخدمة

وقطعت دولة الاحتلال التركي مياه الفرات منذ أكثر من شهرين، في خطوةٍ منها لتجويع أهالي شمال وشرق سوريا.

وخرجت محطتا "عايد والجرافات" في الطبقة عن الخدمة، لانخفاض منسوب المياه الناتج عن قطع الاحتلال التركي مياه نهر الفرات عن الأراضي السورية.

لكن وحدة المياه التابعة لمجلس الطبقة المدني، بدأت العمل على إعادة المحطتين إلى الخدمة في الأسبوع المنصرم.

وفي السياق، قال الرئيس المشترك لوحدة مياه الطبقة، حمود الشيخ، لوكالتنا: "أجرينا بعض التعديلات على المحطة بتمديد توصيلات إضافية للمحركات المائية لتكون قادرة على ضخ المياه".

وذكر أنّ "عدد المستفيدين من أهالي حي عايد بعد عودة المحطة إلى الخدمة بلغ ما يقارب ٧٠%، فيما لم يستفد30% من هذه التعديلات، ويتم نقل المياه لهم بالصهاريج".

وأضاف حمود الشيخ أنّ "سبب أعطال وخروج المحطات عن العمل هو سحب المحطة المياه من مسافة طويلة تصل إلى ١٠ أمتار"، منوّهًا أن "محطة الكرين لازالت خارجة عن الخدمة ونحن في طور إعادتها إلى العمل".

ومن جانبه، قال مشرف العمل في وحده مياه الطبقة، حازم عاشور، لوكالتنا: "محطة عايد تحتوي بئرين ارتشاحين، وقمنا بمساعدة المحطة بإضافة مضخة أفقية لكي تعود إلى الخدمة".

وأوضح حازم عاشور أنّ "المحطات تعمل لمدة ٥ ساعات يوميًا، وإذا استمر منسوب المياه في البحيرة بالتناقص لا يوجد حل سوى تنزيل غطاسات لدعم الآبار الارتشاحية كي لا تخرج عن الخدمة مرة أخرى".

والجدير بالذّكر أنّها المرة الأولى التي تخرج فيها المحطتين عن العمل نتيجة نقص المياه إلى ١٥ متر في بحيرة سد الفرات.

(س ر)

ANHA