وحدات شرق كردستان: استشهاد أحد رفاقنا جراء هجوم شنه الاحتلال التركي في أسوس

نشر المركز الإعلامي لوحدات شرق كردستان بيانا عن الهجوم الجوي الذي نفذه الاحتلال التركي يومي 3 و4 حزيران / يونيو على منطقة أسوس.

وجاء في البيان: “في 3 و4 يونيو/حزيران، كانت هناك حركة للطائرات المسيرة في منطقة أسوس، واضاف البيان: “في 4 يونيو/حزيران، في ريف قرية جلالة حوالي الساعة 20:00، عندما كان رفاقنا في طريقهم أثناء أداء واجبهم، وقع الهجوم وشنت الدولة التركية المحتلة قصفاً بطائرة مسيرة مفخخة”.

وأكدت أنه “نتيجة لهذا الهجوم استشهد أحد رفاقنا وسنعلن عن هوية الشهيد لشعبنا وللرأي العام في الأيام المقبلة”.

(سـ)