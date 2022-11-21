وحدات شرق كردستان: الدولة التركية تقصف مناطق المدنيين بالتزامن مع الهجوم على جنوب وروج آفا كردستان

أكدت وحدات شرق كردستان، خلال بيان، عن تعرض منطقة آسوس لهجوم جوي بالطائرات الحربية التابعة للاحتلال التركي في مساء يوم 20 تشرين الثاني.

وقالت وحدات شرق كردستان: "لم تتعرض قواتنا في ذلك الهجوم لأية أضرار، ولكن تم الإضرار ببساتين المواطنين وأراضيهم الزراعية". وتابع البيان:

" منذ مدة والاحتلال التركي يزيد من هجماته على مناطق آسوس وبينجوين. وجاءت الهجمات بشكل خاص متزامنة مع الهجوم على انتفاضة الشعب في شرق كردستان وإيران، ما يدل على أن هناك تنسيقاً مع الاحتلال الإيراني. كما شوهد في الآونة الاخيرة أن الاحتلال التركي يشن هجوماً متزامناً على الكثير من المناطق في جنوب كردستان وعلى شعبنا في روج آفا (غرب كردستان). وبرر الهجوم بأنه ينتقم للانفجار الذي حصل في تقسيم. ولكن نحن والعالم نعلم جيداً أن هذه القوى التي تشن هجومها على روج آفا وجنوب كردستان هي نفس القوى التي قامت بتفجير تقسيم. والتاريخ شاهد على عشرات الأحداث مثل هذه.

الشعب الكردي ذو إرادة قوية وسيهزم هذه الهجمات

الاحتلال يعلم جيداً أنه لا يمكنه بهذه السيناريوهات تحقيق أية أهداف، كما لم يستسلم شعبنا بالأمس ولم يبقَ صامتاً حيال هذه الممارسات القذرة، اليوم أيضاً يمتلك نفس الإرادة وسيفشل هذه الهجمات.

نحن وحدات شرق كردستان YRK، ساندنا شعبنا في روج آفا (غرب كردستان) أثناء الحرب ضد داعش، واليوم أيضاً نحن إلى جانب شعبنا المقاوم بكافة الأشكال. في البداية نستنكر تلك المجزرة التي ارتكبت بيد الدولة التركية ونتقدم بالتعازي لعوائل شهدائنا الأبطال كما ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

ومرة أخرى ندعو شعبنا في الأجزاء الأربعة لكردستان، لدعم ومساندة المقاتلين وكريلا حرية كردستان في هذه الفترة التاريخية وعدم التزام الصمت إزاء هذه الهجمات."

(سـ)