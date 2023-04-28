وحدات شرق كردستان تكشف سجل مقاتلين استشهدا في موكوريان

أصدرت وحدات شرق كردستان بياناً، كشفت فيه سجل مقاتلين اثنين، جاء في نصه:

"بينما كان الرفيقان كمال هورامي وتيكوشر جلجمه يؤديان الخدمة في 11 تشرين الثاني 2023، ساعد بعض الخونة المعادين لبلادهم نظام الاحتلال وتآمروا على رفاقنا، وفي هذه الحادثة المأساوية، استشهد رفيقانا كمال هورامي وتيكوشر جلجمه، جراء تعرضهما لهجوم غادر في السيارة التي كانوا بداخلها أثناء قيامهما بواجبهما، بسبب ظروف الشتاء القاسية، لم تكن هناك فرصة للحصول على معلومات من الساحة، فتأخر وصول المعلومات إلينا وتأخر الإعلان عن هؤلاء الشهداء القيّمين، ولهذا في البداية نعتذر من عوائل شهدائنا ومن شعبنا الوطني، بصفتنا مقاتلين في شرق كردستان، نشعر بحزن عميق لاستشهاد رفاقنا، ما يزيد كرهنا وحقدنا على الخونة والعدو بشكل كبير، لذا نجدد العهد الذي قطعناه لشهدائنا على هذه المبادئ، لمواصلة نضالنا بلا توقف حتى تحقيق أهدافهم، كما سنحاسب أولئك الخونة الذين تسببوا أيضاً باستشهاد رفاقنا، وسننتقم لشهدائنا.

سجل الشهيدين كالتالي:

الاسم والكنية: بابك رحمتي

الاسم الحركي: كمال هورامي

تاريخ ومكان الانضمام: هورمان 27 ـ 4 ـ 2016

تاريخ ومكان الاستشهاد: موكوريان 11ـ 1ـ 2023

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الاسم والكنية: سينا مرادي

الاسم الحركي: تيكوشر جلجمه

تاريخ ومكان الانضمام: جلجمه 29 ـ 9 ـ2017

تاريخ ومكان الاستشهاد: موكوريان 11ـ 1 ـ 2023".

(ل م)