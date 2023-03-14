وحدات شرق كردستان تكشف سجل 3 مقاتلين استشهدوا في أوقات مختلفة

ونشر مركز الاعلام لوحدات شرق كردستان (YRK)، البيان، وكشفت من خلاله سجل 3 المقاتلين الثلاث.

وجاء في البيان: " استشهد 3 من رفاقنا نتيجة حادث أثناء تأديتهم لواجبهم في أوقات وأماكن مختلفة، أولاً وقبل كل شيء، نعرب عن تعازينا لعوائل رفاقنا الثلاثة وللشعب الكردي ".

وتابع :" ولد رفيقنا مد مزوبوتاميا عام 1996 في مدينة سقز في شرق كردستان ضمن عائلة وطنية مرتبطة بأرضها، واتخذ خطوة نحو البحث في سن شبابه بسبب سياسة نظام الاحتلال ضد شعبنا في شرق كردستان، والتحق بصفوف الكريلا عندما أدرك حقيقته، وأصبح مقاتلاً للقائد عبدالله أوجلان، أصبح دائماً شخصية نموذجية بفضل عمله الجاد ومعنوياته التي غرسها في قلوب رفاقه ضمن صفوف الكريلا، وبهذه الطريقة، وأصبح ذو صاحب نضال كبير في العديد من المجالات بجهده ومحاولاته.

وولد رفيقنا رشيد سرحد، في مدينة مهاباد بشرق كردستان، ونشأ بمشاعر وطنية بسبب حقيقة مدينة مهاباد، فعرف حقيقة مدينته بسبب هذا وانضم إلى صفوف الكريلا عام 2017 للانتقام لجمهورية مهاباد، وزاد من معرفته الحالية بأسلوب القائد عبدالله أوجلان، وأصبح شخصاً مثالياً ضمن صفوفنا بتفانيه وتضحيته أينما كان.

كان رفيقنا بروسك نيرفان، من أبناء مدينة بانه في شرق كردستان، وولد وسط المصاعب وعاش هكذا حتى انضم إلى صفوف الكريلا، ووجد حريته ضمن أفكار القائد عبدالله أوجلان مثل كل شاب حر وانضم إلى صفوف الكريلا عام 2018، وبالرغم من أنه لم يكن يعرف القراءة والكتابة ضمن صفوفنا، فقد أراد دائماً أن يعرف بعمق أفكار وفلسفة القائد عبدالله أوجلان، بفضول وحماس كبيرين

ومرة أخرى، بصفتنا وحدات شرق كردستان، نعرب عن تعازينا لعوائل شهدائنا الثلاثة ونعد بأن نحقق أحلام هؤلاء الشهداء وسنمضي في طريقهم حتى النهاية.

وبحسب البيان فأن سجلات الشهداء هي:

الاسم والكنية: رامين نصرالله زاده

الاسم الحركي: مد مزوبوتاميا

مكان وتاريخ الانضمام: 2016- بينجوين

مكان وتاريخ الاستشهاد: 2019- بينجوين

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الاسم والكنية: خوسرو سبايي

الاسم الحركي: بروسك نيرفان

مكان وتاريخ الانضمام: 2018 - بانه

مكان وتاريخ الاستشهاد: 2018- اسوس

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الاسم والكنية: موسى محمود رش

الاسم الحركي: رشيد سرحد

مكان وتاريخ الانضمام: 2017- مهاباد

مكان وتاريخ الاستشهاد: 2019- اسوس

(سـ)