وحدات شرق كردستان تكشف عن استشهاد مقاتل ومقاتلة من صفوف الكريلا

كشف المركز الإعلامي لوحدات شرق كردستان YRK عن سجل مقاتل ومقاتلة من صفوف كريلا شرق كردستان استشهدا نتيجة لهجوم جوي شنته دولة الاحتلال التركي.

وجاء نص البيان كالتالي:

" كما يُعرف في الأعوام الأخيرة بدأت الدولة التركية الفاشية القاتلة حرباً موسعة تهدف للإبادة بحق الشعب الكردي وتشن هجومها في كل مكان من كردستان على القياديين والوطنيين الكرد، ونتيجة لهذه الهجمات يستشهد الشعب وايضاً ثوار كردستان.

في إطار هذه الهجمات كنا قد شاركنا قبل الآن ايضاً مع الرأي العام أنه في 28 تموز شنت طائرة بدون طيار تابعة للدولة التركية هجوم على سهول جوارتا التابعة لبنجوين في السليمانية على عربة لرفاقنا أثناء تأديتهم واجبهم، ونتيجة لهذا الهجوم استشهدت رفيقة ورفيق وإصيبت رفيقتان، رفيقتنا التي استشهدت هي شيلان زاغروس ورفيقنا زاغروس زريبار.

سجل رفيقنا ورفيقتنا كالتالي:"

الاسم الحقيقي: هدية غردانه

الاسم الحركي: شيلان زاغروس

مكان وتاريخ الانضمام: 2022/ بانه

مكان وتاريخ الاستشهاد: 2023/ جوارتا

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الاسم الحقيقي: آمانج (ركفت) شريف

الاسم الحركي: زاغروس زريبار

مكان وتاريخ الانضمام: 2022/ بنجوين

مكان وتاريخ الاستشهاد: 2023/ بنجوين

شارك كل من رفيقتنا ورفيقنا خلال مرحلة انضمامه للكريلا بتصميم وفدائية عظيمتين، وأدى كل منهم كشبيبة كردستان واجباتهم ومسؤولياتهم خلال هذه المرحلة وخاصةً عندما كان الشعب الكردي يخوض نضال لامثيل له من اجل المطالبة بحريته ووجوده ومن أجل إعطاء الرد والتمركز في ثورة الحرية حيث أظهرا روح الآبوجية في موقفهم الشبابي.

ترعرعت رفيقتنا شيلان في مدينة بانه ضمن منطقة وعائلة وطنية، أبدت كشابة كردية عن موقفها الثوري في مرحلة ثورة " المرأة، الحياة، الحرية " التي تردد صداها في كردستان والعالم، وانضمت إلى صفوف كريلا حرية كردستان، بالرغم من شبابها، تمركزت بشكل نشيط، ومجتهد في الحياة والانشطة الثورية، أعطت بحماسها ومعنوياتها الشبابية لوناً لحياة الكريلا، وكانت رغبتها الاساسية مثل جميع رفاقها هي اتباع رفاقية حقيقة مع القائد والشهداء، لذلك حاولت دائماً التعمق في فكر وفلسفة القائد آبو لتتمكن من تطوير ثورة في حقيقة القائد والانتقام من العدو، كان كل طاقتها ودراستها على هذه المبادئ وزادت من قوتها ضد حقيقة العدو، أرادت الوصول في نموذج القائد آبو لتصبح " مكتفية ذاتياً "، في البداية أرادت نساء شرق كردستان وإيران أن تصبحن صوت الجميع في الجبال الحرة، وعلى هذا الأساس دربت نفسها دائماً على نموذج القائد آبو لتوجه ضربات قوية للعدو المحتل.

انضم إلى الكريلا أثناء تأديته الخدمة الالزامية في جيش النظام

نشأ الشهيد زاغروس زريبار أيضاً ضمن عائلة ومنطقة وطنية، تعرف في طفولته عن قرب على حزب الحياة الحرة الكردستانية PJAK وترعرع على تطورات ثورة شرق كردستان، وعندما بدأت ثورة " المرأة، الحياة، الحرية "، كان يؤدي الخدمة الالزامية في الجيش الإيراني، وفي هذه المرحلة أبدى موقفه الوطني ضد ضغط النظام الذي كان يتبعه بحق شعبنا وهنا التحق بصفوف الكريلا، شارك منذ يوم انضمامه وحتى يوم استشهاده بموقفه الفدائي وثقة لامثيل لها في الحياة ونضال الحرية، وطبق جميع واجباته ومسؤوليته بشكل قوي وكافح على خطى الشهداء، وكان هدفه ورغبته ان يصل ككريلا عصرالحديث على كافة الجهات إلى مستوى المقاتل الحقيقي للقائد آبو، وعلى هذا الأساس درب نفسه دائماً بفكر وفلسفة القائد آبو من الناحية الإيكولوجية والعسكرية

وكوحدات شرق كردستان YRK نستذكر شهدائنا مرة أخرى بكل احترام وتقدير، ونتقدم بالتعازي في البداية لعوائل رفاقنا الأعزاء ولعموم شعبنا الوطني الكردستاني، ونعاهد بأننا سنرفع راية نضالهم عالياً في كردستان والانتقام لهم من خلال بناء وتحرير كردستان حرة وديمقراطية".

(سـ)