وحدات مقاومة شنكال: أصيب 4 من مقاتلينا في قصف الطيران التركي على 6 من قواعدنا

وأشارت القيادة العامة في بيان، اليوم الاثنين إلى شن الاحتلال التركي هجمات جوية بين منتصف ليلة أمس الأحد والساعة الواحدة من بعد منتصف الليل، واستهدافه لـ 6 قواعد تابعة لوحدات مقاومة شنكال.

ونفى بيان القيادة العامة لوحدات مقاومة شنكال تلقي أية خسائر بشرية في صفوفه، فيما كشف عن إصابة 4 من مقاتليه بجراح.

ولفت البيان إلى أن "هجوم أمس يعد ثاني أوسع هجوم للاحتلال التركي على شنكال، بعد هجوم نيسان سنة 2017" معتبراً الهجوم العسكري التركي على شنكال بمثابة "إبادة ثقافية".

كما اعتبر بيان القيادة العامة لوحدات مقاومة شنكال، هجوم يوم أمس "محاولة لإعادة إحياء هجوم داعش سنة 2014، والسعي لتغيير ديمغرافية المنطقة، ونشر فكر الإخوان المسلمين بشكل ممنهج في شنكال."

وأكد البيان أن "وحدات مقاومة شنكال لن تسمح للاحتلال التركي بتحقيق آماله وطموحاته." مضيفاً أن "وحدات مقاومة شنكال هي القوة الفدائية للشعب الإيزيدي، وقد أسست نفسها في خضم أعتى المعارك، وليس من قبل أناس يجلسون خلف الطاولات."

وناشد البيان في ختامه، جميع أبناء الشعب الإيزيدي من شنكال حتى شيخان ومن القارة الأوروبية حتى روسيا لتحويل جميع الساحات والميادين إلى ساحات وميادين المقاومة أمام الهجمات الفاشية.

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ANHA