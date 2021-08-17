وحدات مقاومة شنكال: الاحتلال التركي استهدف المشفى الذي افتتح لتلبية احتياجات الأهالي من الكرد والعرب

وأصدر المركز الإعلامي لوحدات مقاومة شنكال بياناً حيال القصف الجوي الذي شنته طائرات الاحتلال التركي على مشفى سكينية في شنكال، وجاء في نصه:

“قصفت الطائرات الحربية التركية استناداً لإحداثيات طائرات الاستطلاع مشفى سكينية في شنكال حوالي الساعة 14.00 ظهر اليوم.

حيث تم افتتاح المشفى تحت حماية وحدات مقاومة شنكال لتلبية احتياجات قوى الأمن وأهالي المنطقة من الإيزيديين والعرب، ليتعرض المشفى اليوم لهجوم شنيع من قبل طائرات الاحتلال التركي.

المشفى كان لخدمة وحدات مقاومة شنكال وأهالي المنطقة، بعد هجمات أمس الإثنين “16 آب” تعرض اليوم مشفى سكينية للقصف من قبل الدولة التركية الفاشية، حيث أسفر القصف عن شهداء وجرحى.

وإلى الآن لم يتم إجلاء جميع الجرحى والشهداء تحت الأنقاض، حيث ستصدر القيادة العامة لوحدات مقاومة شنكال بياناً مفصلاً حيال هذا الموضوع.”

المصدر: روج نيوز