وحدات مقاومة شنكال(YBŞ) تعلن استشهاد أحد مقاتليها

أصدرت القيادة العامة لوحدات مقاومة شنكال بياناً، أعلنت فيه استشهاد مقاتلها رامان زاكو نتيجة حادث.

وجاء في نص البيان:

" بلغ رفيقنا رامان زاكو مرتبة الشهادة بتاريخ 2022/4/7 إثر حادث تعرض له.

انضم الرفيق رامان زاكو في عام 2017 إلى صفوف YBŞ. عمل رفيقنا رامان زاكو وهو من المكون العربي، دائماً من أجل الوحدة بين العرب والإيزيديين ونشر السلام في المنطقة. ومنذ يوم انضمامه نفذ رفيقنا رامان زاكو كل واجباته المطلوبة منه على أتم وجه وبكل إخلاص ومن دون أن يتردد يوماً. لقد أصبح مثالاً لرفاقه بوقفته الثورية. لقد كان شخصاً ذا قلب رقيق ويعمل بإخلاص.

لقد كان خبر شهادة رفيقنا رامان زاكو خبر حزن لنا ولشعبنا.

إننا نعزي عائلة الشهيد رامان زكو، ونؤكد مجدداً سيرنا على نهج شهدائنا. وسنواصل الدرب والقضية التي عمل بها الرفيق رامان. وسنواصل نضالنا من أجل تحقيق وحدة العرب والإيزيديين حتى النهاية. وبهذا الهدف سنرفع راية المقاومة ونتوجها بالانتصار.

الاسم الحركي: رامان زاكو.

الاسم والنسبة: فايز عبد محمد

اسم الأم والأب: عايشتا – عبيد

مكان وتاريخ الاستشهاد: 7 نيسان عام 2022 – شنكال

(ر خ)

ANHA