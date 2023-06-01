وحدات مقاومة شنكال تصدر بياناً بخصوص هجمات الاحتلال التركي

تستمر الطائرات الحربية والمسيرة التابعة لجيش الاحتلال التركي بشن الهجمات على قضاء شنكال، واليوم تعرض منزل بالقرب من مزار " حسن مما" في مركز شنكال لقصف جوي بمسيرة أسفر عن أضرار مادية.

وتعقيباً على الهجوم، أصدر المركز الإعلامي لوحدات مقاومة شنكال YBŞ بياناً للرأي العام.

وجاء في البيان:

"في 1- 6- 2023 عند الساعة 14.30، نفذت مسيرة نوع "SÎHA"، تابعة لجيش الاحتلال التركي، هجوماً على منزل بالقرب من مزار "حسن مما" في مركز شنكال. وتسبب الهجوم بحدوث أضرار مادية فقط.

زادت دولة الإبادة التركية، منذ فترة طويلة، تحركاتها الجوية. فكما هاجمت، عبر مسيرة، مضافتنا قبل أسبوع من الآن، استهدفت اليوم بنفس الأسلوب، عبر شن هجوم جوي، منزلاً بالقرب من قبة "حسن مما". فبعد الانتخابات في شمال كردستان وتركيا، يحاول الاتفاق الفاشي لحزبي العدالة والتنمية والحركة القومية المساس بأمن شنكال مرة أخرى. وبشكل خاص في الآونة الأخيرة، يحاول الاحتلال التركي عرقلة عودة شعبنا من المخيمات وضرب أمن المنطقة عبر شن الهجمات الجوية. من الواضح أنه لهذه الأهداف، تواصل دولة الإبادة التركية خططها القذرة في المنطقة.

وعلى هذا الأساس؛ على شعبنا أن يقف ضد جميع هجمات العدو، والتصدي لها، وألا يسمح للاحتلال بالسيطرة على هذه الأرض المقدسة. كما يجب على شعبنا حماية شنكال ومقاومة هذه الهجمات".

(سـ)