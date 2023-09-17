وحدات مقاومة شنكال تعلن استشهاد 3 من مقاتليها في القصف التركي

قصفت طائرة مسيرة للاحتلال التركي، ظهر اليوم، سيارة بالقرب من مخيم سردشت في قضاء شنكال.

المركز الإعلامي لوحدات مقاومة شنكال، أصدر بياناً بصدد الهجوم، وأعلن استشهاد 3 مقاتلين جراءه.

وجاء في نص البيان:

“استهدفت اليوم حوالي الساعة 13:50 طائرة مسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي، سيارة تقل مجموعة من رفاقنا، ونتيجة لهذا الهجوم الوحشي استشهد 3 من رفاقنا.

تهدف هذه الهجمات التي تشنها الدولة التركية المحتلة إلى تدمير السلام في شنكال ومنع عودة شعبنا إلى أرضه ومكانه. على الأعداء والخونة الذين يظنون أننا بهذه الهجمات سنتراجع للخلف، عليهم أن يعلموا؛ أننا سنسير على درب شهدائنا حتى نقود قضيتهم. ولن نتوقف عن هذا النضال والمقاومة المشروعة حتى تتكلل هذه القضية بالنجاح.

سنشارك سجلات رفاقنا الشهداء مع الرأي العام قريباً”.

(سـ)