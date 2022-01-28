وحدات مقاومة شنكال  YBŞتعلن استشهاد احد مقاتليها

أصدرت قيادة وحدات مقاومة شنكالYBŞ بياناً أعلنت فيه استشهاد المقاتل جمال مراد خلف الاسم الحركي "كاوار حبابي" بعد معانته مع مرض الفشل الكلوي.

وجاء في نص البيان:

" استشهد الرفيق كاوار حبابي اثر اصابته بمرض في الكلية. في 26 كانون الثاني عام٢٠٢٢.

بقي المقاتل كاوار حبابي لعدة ايام في المستشفى ورغم كافة المحاولات لمعالجته إلا أنه فقد حياته.

انضم رفيقنا كاوار حبابي الى صفوفنا من اجل الانتقام من المجازر التي ارتكبت بحق شعبنا في شنكال. و من اجل عدم تعرض شعبنا الى الظلم والعنف. انضم رفيقنا كاوار بكامل ارادته الى صفوف مقاتلي الحرية. رغم انضمامه منذ عامين فقط الى انه النضال الا انه حظي بمكانة في قلوب جميع رفاقه . قام الرفيق كاوار بتأدية كافة واجباته على اتم وجه بشخصيته الفدائية والقوية.

اننا نعزي عائلة الرفيق الشهيد كاوار حبابي ونؤكد مجددا سيرنا على نهج شهدائنا. وسنواصل طريق الرفيق كاوار وكافة شهداء الحرية . ونؤكد استمرار مقاومتنا، واننا سنتوج هذا النضال بالانتصار.

سجل الشهيد هو:

الاسم الحركي: كاوار حبابي

الاسم والنسبة: جمال مراد خلف

مكان وتاريخ الاستشهاد: ٢٦ كانون الثاني عام ٢٠٢٢ – شنكال

(ر خ)

ANHA