وحدات مكافحة الإرهاب تقبض على خلية خططت لضرب تجمّعات المدنيين في الطبقة والرقة

ومن خلال متابعة نشاط الخلية التابعة لمرتزقة داعش، تمكنت وحدات مكافحة الإرهاب في قوات سوريا الديمقراطية من إلقاء القبض على الخلية، وإفشال مخطط واسع لضرب تجمعات المدنيين والمؤسسات التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

الكشف عن هذه المعلومات جاء في بيان كتابي لقوات سوريا الديمقراطية على موقعها الإعلامي، اليوم.

وجاء في نص البيان:

"تمكنت وحدات مكافحة الارهاب من كشف خلية نشطة لإرهابيي داعش في منطقة الرقة، تتألف من عشرة مرتزقة كانت تخطط لاستهداف تجمعات المواطنين ومؤسسات الإدارة المدنية في مدينتي الرقة والطبقة وعدد من المناطق الأخرى خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى القيام بعمليات تخريبية تستهدف أمن واستقرار المنطقة وإفشال جهود أجهزة الأمن الداخلي خلال الشهر الكريم، حيث داهمت الوحدات عددًا من الأوكار التي كانت العناصر الإرهابية تختبئ فيها بعد عمليات رصد ومتابعة لتحركات عناصر الخلية.

الخلية التي كان يتزعمها قيادي في صفوف داعش كانت تضم، بالإضافة إلى عناصر لتنفيذ العمليات الإرهابية، خبيرًا للمتفجرات وآخر للاتصالات، حيث صادرت الوحدات أسلحة ووثائق، إضافة إلى أجهزة للتواصل كانت بحوزة الخلية.

(م)

ANHA