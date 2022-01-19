وحدات مكافحة الإرهاب في منبج تقضي على أحد أفراد خلايا مرتزقة داعش

وأصدر المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري بيانا حول العملية التي نفتها وحدات مكافحة الإرهاب ضد أحد أفراد خلية تابعة لمرتزقة داعش، وجاء في البيان:

"بعد عملية رصد و متابعة مكثفة، و بالاشتراك مع الاجهزة الامنية التابعة لقوى الأمن الداخلي، قامت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس منبج العسكري بعملية نوعية، ضد أحد افراد خلايا تنظيم داعش الإرهابي وهو المدعو: أحمد حسن الملقب (السفيان)، من قرية مدنة كبير. حيث قام الإرهابي أحمد و بتاريخ 12/1/2022 بهجوم مسلح على مواطن من أهالي مدينة منبج، عندما كان يقوم بأداء مهامه في حراسة مؤسسة الثروة الحيوانية.

و بتاريخ 19/1/2022 وبعد جهود مضنية بذلته وحدة مكافحة الإرهاب وبالاشتراك مع الاجهزة الامنية التابعة لقوى الأمن الداخلي، تمكنت من الحصول على معلومات دقيقة على مكان اختبائه في قرية مدنة كبير الواقعة غربي مدينة منبج، و على أثر مداهمة المنزل الذي كان يختبئ فيه، تمكنت من قتل الإرهابي. وعلى الرغم من دعوته إلى الاستسلام إلا انه أطلق الرصاص واشتبك مع وحدات مكافحة الإرهاب، وخلال الاشتباك تمكنت الوحدات من إصابته وقتله.

كما تم ضبط كمية من الأسلحة كانت بحوزته وهي تتألف من :

— كلاشينكوف عدد 3 بالإضافة إلى سلاح الكلاشينكوف الذي أخذه من يد المواطن أثناء إطلاق النار عليه.

— 3 سيوف

— 9 مخازن كلاشينكوف

— سلاح بومبكشن

— كمية من طلقات الكلاشينكوف

— كمية من مادة TNT

— قيد عدد 1

— قناع عدد 1

هذا وتستمر وحدة مكافحة الارهاب والاجهزة الامنية في مدينة منبج بملاحقة جميع الخلايا التي تهدد امن واستقرار البلد والاستمرار على السهر للحفاظ على الأمن وسلامة المواطنين".

(ل)

ANHA