وحدات حماية الشّعب تكشف سجلّ اثنين من شهداء مقاومة العصر في عفرين

وأصدر المركز الإعلامي لوحدات حماية الشّعب بياناً إلى الرّأي العام، قال فيه:

"ناضل وقاتل رفيق دربنا ايريش عفرين وكيفارا عفرين جيش الغزو التّركيّ في مقاومة العصر، وارتقيا لمرتبة الشّهادة.

ولد رفق دربنا ايريش عفرين في منطقة عفرين في كنف عائلة وطنيّة. تأثّر بثورة الحرّية، فانضمّ لها. طوّر من نفسه في وقت قصير، وبنى شخصيّته المناضلة. الشّهيد ايريش جعل من حقده على العدوّ ناراً وانهال عليه بكلّ قوّة، وحتّى اللّحظة الأخيرة استمرّ بنضاله ومقاومته بإرادة كبيرة.

ولد رفيق دربنا كيفارا عفرين أيضاً في المنطقة ذاتها، بل ومحاطاً بعائلة محبّة للوطن ومناضلة. كان شجاعاً وجسوراً لا يهاب العدوّ، بقي مناضلاً وكادحاً حتّى اللّحظة الأخيرة، جعل من تجاربه بين صفوف الثّورة وقوداً لناره، وبنى بها شخصيّة مقاتلة حرّة، فجعل من نضاله حروفاً كُتِبت من ذهب على صفحات الثّورة.

سجلّ رفاق دربنا كالتّالي:

الاسم الحركي: ايريش عفرين

الاسم الحقيقيّ: خليل اوصمان

اسم الأم: زينب

اسم الأب: علي

مكان الولادة: عفرين

مكان وتاريخ الاستشهاد: عفرين - قرية دوقا الكبيرة ٢٢ آذار ٢٠١٨

******

الاسم الحركي: كيفارا عفرين

الاسم الحقيقي: إبراهيم إسماعيل

اسم الأم: روشين

اسم الأب: محمد نوري

مكان الولادة: عفرين

مكان وتاريخ الاستشهاد: عفرين - راجو كفري كر ١٩ آذار ٢٠١٨

بكلّ احترام وتقدير نستذكر رفاق دربنا الشّهداء، ونعاهدهم من جديد بالسّير على خطاهم في ثورة الحرّية والديمقراطية. كما ننعي عائلة الشّهيدين وشعبنا العظيم بفقدان رفاق دربنا، ونعاهدهم بالسّير على خطاهم.

(ل)

ANHA