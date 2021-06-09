وحدات حماية الشّعب تكشف سجلّ 3 من شهداء مقاومة العصر في عفرين

وأصدر المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب YPG بياناً كتابياً حول استشهاد 3 من مقاتليهم استشهدوا عام 2018 في عفرين.

وجاء في البيان:

"من أجل حياة حرة وديمقراطية أبدى شعبنا نضالاً لا مثيل له. منذ بداية ثورة روج آفا وحتى يومنا الحالي النضال الذي تم إبداؤه ضد القوى الرجعية والمحتلة أعداء الإنسانية أصبح نموذجاً لا مثيل له بالنسبة لكل شعوب العالم. ثورة روج آفا أسقطت تخلف داعش، حمت القيم الإنسانية وأهدت القيم الديمقراطية لكل العالم. الدولة التركية المحتلة وقفت دائماً ضد هذه القيم الديمقراطية، وشنت هجمات شاملة ضد ثورة روج آفا، إحدى هذه الهجمات كانت على عفرين عام 2018أمام أنظار العالم كله.

الأبطال الذين أسقطوا وهزموا وحشية داعش أبدوا هذه المرة في عفرين مقاومة لا مثيل لها ضد احتلال الدولة التركية. في هذا النضال ظهرت بطولات عظيمة وتاريخية وضحى الآلاف من شابات وشباب هذا الوطن بأرواحهم من أجل حماية قيم الإنسانية. من أجل منطقة حرة وديمقراطية حارب المئات من رفاق دربنا الأبطال في هذه المقاومة بروح فدائية وانضموا لقافلة الشهداء.

نعلن لشعبنا سجل ثلاثة من رفاقنا الذين استشهدوا في مقاومة العصر. تأخر إعلان شهادة هؤلاء الرفاق بسبب البحث. بسبب هذا التأخير نقدم اعتذارنا لشعبنا وخاصة لعوائل شهدائنا.

سجل رفاقنا الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: سربست سيرت

الاسم والنسبة: مراد دينجر

اسم الأم: منيفة

اسم الأب: محفوظ

مكان وتاريخ الاستشهاد: عفرين، راجو/ 26 آذار 2018

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الاسم الحركي: شاهان آرزك

الاسم والنسبة: سوات جري

اسم الأم: فريدة

اسم الأب: يوسف

مكان وتاريخ الاستشهاد: عفرين/ 1 آذار 2018

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الاسم الحركي: تيكوشر سبيرتي

الاسم والنسبة: مظلوم آرسو

اسم الأم: أمينة

اسم الأب: مراد

مكان وتاريخ الاستشهاد: عفرين/ 1 آذار 2018

في شخص رفاقنا الشهداء نستذكر كافة شهدائنا باحترام وإجلال. ونتوجه بالعزاء لعوائل شهدائنا وشعبنا.

(إ)

ANHA