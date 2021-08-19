وتعرض مركز مدينة عفرين المحتلة يوم أمس لقصف صاروخي مجهول المصدر. فيما اتهمت الدولة التركية وحدات حماية الشعب بقصف المدينة.

المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب أصدر بياناً كتابياً بصدد الموضوع ونفى أي صلة لقواتهم بالهجوم.

وجاء في بيان وحدات حماية الشعب: "لا صلة لقواتنا بالحدث الذي جرى في عفرين. رغم أننا أكدنا مراراً أن قواتنا لا تتواجد في المنطقة المذكورة. إلا أن الدولة التركية تسعى دائماً إلى اتهامنا بالوقوف وراء كل حدث يحدث في المنطقة. إن جميع الأخبار والمزاعم المتعلقة بالموضوع لا أساس لها من الصحة".

(ك)