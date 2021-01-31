وحدات حماية الشعب والمرأة تعقد اجتماعاً مع أسر شهداء تل تمر

ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقدها وحدات حماية الشعب والمرأة "YPG، YPJ" لأسر الشهداء في مقاطعة الحسكة، وذلك لاستذكار الشهداء وتمجيداً لتضحياتهم، عقدت القوات اليوم اجتماعها مع أسر الشهداء في ناحية تل تمر وضواحيها وذلك في صالة سيران الواقعة شرقي ناحية تل تمر بحضور أكثر من "100" أسرة.

وزينت قاعة الاجتماع بصور الشهداء وأعلام وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سوريا الديمقراطية.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاها إلقاء كلمة باسم مؤسسة عوائل الشهداء في ناحية تل تمر من قبل أزاد كوتي.

رحب كوتي بدايةً" بأسر الشهداء وجميع الحضور، وأشار إلى أن الشهداء ضحوا بأغلى ما يملكون في سبيل أن يعيش شعبهم وأهلهم بحرية وكرامة ومن أجل العيش بأمان واستقرار على هذه الأرض".

وسلط كوتي الضوء على المقاومة التي تبديها القوات العسكرية في وجه الاحتلال التركي ومرتزقته في ناحية تل تمر الواقعة على خطوط التماس" معاهداً في الوقت نفسه كافة الشهداء على المضي قدماً على الطريق الذي استشهدوا عليه حتى تحقيق أهدافهم.

وبعدها ألقيت كلمة باسم القيادة العامة لوحدات حماية المرأة ألقتها القيادية سوسن عفرين، والتي استنكرت في بداية حديثها المؤامرة الدولية التي حيكت ضد القائد عبد الله أوجلان والعزلة المفروضة عليه، وقالت: "إننا نمر بمرحلة عصيبة وحساسة، ويتطلب منا كمكونات شمال وشرق سوريا أن نناهض الاحتلال الذي يقف دائماً في وجه الشعوب الحرة والمطالبة بحقوقها".

ولفتت عفرين في كلمتها" إننا كقوات عسكرية لن نقبل الاحتلال بأي شكل كان في مناطقنا، وسنكون دائماً على استعداد لاسترجاع مدننا عفرين وسري كانيه وكري سبي، وغيرها".

وأضافت القيادية سوسن: "الجميع يعرف حساسية المرحلة التي نمر بها لذا يقع على عاتق عوائل الشهداء في شمال وشرق سوريا وكافة مكوناتها الوقوف إلى جانب القوات العسكرية ومحاربة جميع الجهات المعادية لمكتسبات الشهداء".

كما ألقيت كلمة باسم القيادة العامة لوحدات حماية الشعب ألقاها القيادي دليل جرف.

وقال جرف في كلمته" إن لم نحرر أرضنا من الاحتلال ومرتزقته فلن نستطيع العيش بحرية، ويتوجب علينا أن نكون يداً واحدة وعلى قدر المسؤولية التي تركها لنا الشهداء لنفي لهم بالوعد ونحقق الأهداف التي استشهدوا في سبيلها".

وأوضح جرف" نحن نستطيع أن نهزم الاحتلال ومرتزقته وأن نحرر مدننا المحتلة وذلك بالوقوف صفاً واحداً ومساندة القوات العسكرية، لنستطيع من خلالها أن نبسط الأمان والاستقرار في المنطقة".

وبعد الانتهاء من الكلمات عرض سنفزيون عن شهداء تل تمر، ليختتم الاجتماع بتقديم عدة أغاني من قبل فرقة شورش التابعة لمركز الثقافة والفن في ناحية تل تمر وسط عقد حلقات الدبكة وترديد الشعارات التي تمجد الشهداء.

(د أ/ل)

ANHA