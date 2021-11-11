وحدات حماية الشعب تستذكر الشهيدين كلي وآمد

وأصدر المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب بيانًا، استذكر فيه المقاتليْن، كلي وآمد، اللذين استشهدا في المقاومة

ضد جيش الاحتلال التركي.

وجاء في البيان:

"خلال تعرض قيم شعبنا في روج آفا لهجمات المجموعات المرتزقة من أمثال جبهة النصرة وداعش، ومؤخرًا

جيش الاحتلال التركي، شارك الرفيقان كلي وآمد بكل شجاعة وتفانٍ في معركة المقاومة ضد المجموعات

المرتزقة. والتحقا مؤخرًا بقافلة الشهداء في المقاومة ضد جيش الاحتلال التركي.

لقد حاربا في كل شبر من أرض كردستان ضد الأعداء وأبديا مقاومة عظيمة، وأثبتا روح التفاني والفداء".

وبحسب البيان، فإن المقاتل كلي شارك منذ بداية الثورة في المعارك ضد المرتزقة في تل حميس وكري سبي،

وجزعة والربيعة وشنكال وسري كانيه، وأبدى مقاومة بطولية في الجبهات الأمامية كمقاتل وقيادي.

وجاء في البيان أيضًا: "رفيقنا آمد كان رمزًا للكفاح، وكان يتعامل بروح المسؤولية مع كل المهام النضالية التي

أُوكلت إليه".

ونوّه البيان إلى أن المقاتل آمد شارك في مقاومة العصر في عفرين، ومن خلال مواقفه وحماسة النضال التي تمتّع

بها، نال مرتبة بطولية لا يمكن أن تُنسى في قلوب رفاقه وشعبه.

واستذكرت وحدات حماية الشعب في ختام البيان، الشهيدين كلي وآمد، وجددت العهد "أمام عوائل الشهداء وجميع

أبناء شعبنا بتحقيق النصر الذي عاهدنا به شهدائنا".

(ك)