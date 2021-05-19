وحدات حماية الشعب تكشف سجل شهيد

وأصدرت وحدات حماية الشعب، اليوم، 19 أيار/ مايو، بيانًا قالت فيه إن أحد المقاتلين في صفوفها، استشهد نتيجة حادث وقع أثناء التدريب.

وقالت الوحدات إن الشهيد هو يونس كايا، الاسم الحركي غمكين آزادي، وأوضحت أنه استشهد في الحسكة يوم الـ 10 من أيار الجاري.

وسجل الشهيد بحسب البيان هو:

الاسم الحركي: خمكين آزادي

الاسم والنسبة: يونس قايا

اسم الام: جاهدة

اسم الأب: سيف الدين

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة في الـ 10 من أيار 2021

وأثنت وحدات حماية الشعب على ما قدمه الشهيد غمكين آزادي من جهود وتضحيات منذ اليوم الأول من انضمامه إلى صفوف الوحدات، كما قدمت تعازيها الحارة لذوي الشهيد واستذكرت في شخصه جميع شهداء الحرية والديمقراطية.

(ج)