وحدات حماية الشعب تكشف سجل قيادي استشهد في 23 حزيران

أصدر المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب اليوم السبت، بياناً إلى الرأي العام، قدّم فيه العزاء لعائلة الشهيد، جاء في نصه:

"أصبحت ثورة روج آفا التي سطّرت اسمها على صفحات التاريخ بتضحيات كبيرة، بمعاركها الكبيرة وملاحم أبطالها، ثورة لكامل كردستان والعالم. خلال هذه السنوات العشرة للثورة انضمّ آلاف الشباب والشابات الكرد إلى صفوف ثورة الحرية وجعلوا من أجسادهم وأرواحهم دروعاً في وجه قوات المرتزقة والاحتلال. شهد العالم أجمع شجاعة مقاتلي ومقاتلات وحدات حماية المرأة ووحدات حماية الشعب. شهد على شجاعة آرين وإيلان وكلهات. بلا تردد وبشجاعة كبيرة، لم يسمح مقاتلو وقياديو وحدات حماية الشعب للقوات المرتزقة والاحتلال بالاعتداء على أهل روج آفا وشمال وشرق سوريا. وحرّروا هذه الأراضي المقدّسة من مرتزقة داعش خطوةً بخطوة.

ورفيقنا روبار أرزينجان هو أحد هؤلاء الأبطال. لقد اتّبع الرفيق روبار فكر وفلسفة الأمة الديمقراطية للقائد آبو. وتوجّه من باكور كردستان إلى روج آفا في أكثر لحظات معركة روج آفا حرجاً ودافع عن أهالي المنطقة أمام القوات المرتزقة. لقد كسب الرفيق روبار بتواضعه وفدائيته محبة الشعب ورفاقه. وأثبت للقوى الاحتلالية والفاشية أنّ شعوب كردستان قد أزالت الحدود الاحتلالية معنوياً في روحهم وتفكيرهم واتّحدوا في قلب وروح واحدة.

لقد أُصيب رفيقنا روبار في سنوات نضاله الأخيرة بمرض السرطان. وكان يتلقّى العلاج من جهة ويؤدّي عمله من جهةٍ أخرى، حسب ظروف الثورة. لقد كان الرفيق روبار يشارك بقوة في المهام الثورية، وبشغفٍ وهمة عالية وإصرارٍ كبير رغم مرضه الشديد. وبهذا الشكل انضم رفيقنا روبار إلى قافلة الشهداء في الـ 23 من حزيران المنصرم.

إن حياة رفيقنا روبار ونضاله والملحمة البطولية الي سطّرها الآلاف من الشهداء هي بالنسبة لنا قرار لتصعيد وتيرة حرب الشعب الثورية. يجب أن ندافع عن وطننا ومكتسبات ثورتنا أمام الهجمات الوحشية التي تشنّها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها جنباً إلى جنب مع شعبنا. فلا يمكن أن نستحق تضحيات شهدائنا ونهدي المستقبل الحر الذي يسوده السلام لشعب المنطقة إلّا بهذا الموقف.

سجل الشهيد كالتالي:

الاسم الحركي: روبار أرزينجان

الاسم والكنية: آيكان كوج

اسم الأم: حسنية

اسم الأب: بينالي

مكان الولادة: أرزينجان

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة 23 حزيران 2022

نستذكر في شخص الشهيد روبار جميع شهدائنا الأبطال بإجلال. ونقدّم تعازينا لعائلة شهيدنا وشعبنا بأسره".

(ر)