وحدات حماية الشعب تكشف سجل مقاتلين اثنين

أصدر المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب (YPG)، بياناً كتابياً وصلتنا نسخة عنه، كشفت فيه سجل الشهيدين.

وجاء في مستهل البيان:

"كان العام 2014 أحد أصعب أعوام نضالنا ضد التنظيم الإرهابي والمرتزق داعش. ففي ذلك العام كان القتال يتم بشكل مباشر، وفي القرى ونواحي ومدن إقليم الجزيرة حتى إقليم الفرات. كانت مدينة سري كانيه واحدة من المدن التي عُرِفت بمقاومتها وبالبطولات العظيمة التي شهدتها".

ومضت وحدات حماية الشعب في بيانها بالإعلان عن استشهاد اثنين من مقاتليها بالقول: "رفيقنا ديار بطل استشهد في ذلك العام (2014) أثناء قتاله ضد مرتزقة داعش. ورفيقنا كيفارا عفرين كان يؤدي مهامه ومسؤولياته في مدينة حلب، وقد ارتقى شهيداً في 19 شباط الجاري، خلال حادث أثناء أداء مهامه".

وأكد البيان "على الرغم من ما ألّم بنا من حزن جراء استشهاد رفيقينا، إلا أن روحيّهما ستبقى معنا في نضالنا من أجل الحرية، وسيتم إحيائهما دائماً".

سجل الشهيدين بحسب البيان، هو كالتالي:

الاسم الحركي: ديار سري كانيه

الاسم والنسبة: علي عمر

اسم الأم والأب: شاهة – عبد الوهاب

مكان وتاريخ الاستشهاد: سري كانيه/ 28 أيار 2014.

الاسم الحركي: كيفارا عفرين

الاسم والنسبة: عماد محمد

اسم الأم والأب: حورية – سيدو

مكان وتاريخ الاستشهاد: حلب / 19 شباط 2023.

واختتم البيان بالقول: "أدى رفيقانا ديار وكيفارا واجبهما ومهامهما الريادية كالآلاف من شهدائنا من أجل حماية قيم ثورة وحرية شعبنا. ونحن نتقدم بالعزاء أولاً للعائلتين الكريمتين لرفيقينا ولشعبنا الوطني".

(س ر)