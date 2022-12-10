وحدات حماية الشعب تكشف سجل مقاتلين اثنين استشهدا في عامودا

أصدر المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب (YPG) اليوم بياناً على الرأي العام كشف فيه سجل مقاتلين استشهدا في 3 كانون الأول الجاري جاء فيه:

"استهدفت طائرة مسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي في الثالث من كانون الأول سيارةً تقلّ اثنين من رفاقنا على طريق عامودا قرب قرية رايا. وأسفر هذا الهجوم عن استشهاد رفيقينا دلخواز آكر وحسين مامد.

تشنّ دولة الاحتلال التركي منذ سنوات مختلف أنواع الهجمات على أرضنا في سياق مخطط إبادة الشعب الكردي أولاً والشعوب الحرّة في المنطقة ثانياً. وبدأت منذ عام 2021 بتكثيف هجماتها بالطائرات المسيّرة مستهدفةً مقاتلينا وأهلنا المدني. كما بدأت منذ ليلة التاسع عشر من تشرين الثاني المنصرم باستهداف كافة أراضي شمال وشرق سوريا بالطائرات الحربية والمسيّرة. ويتستند ذريعة هذه الهجمات بالكامل على بقاء واستمرار سلطة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية. وقد كان الهجوم الأخير الذي استهدف إحدى سياراتنا أيضاً في هذا الإطار.

ينحدر رفيقانا دلخواز آكر وحسين مامد من منطقتين مختلفتين في كردستان، وقد اجتمعا بهدف تحقيق الحرية لأهالي شمال وشرق سوريا وأصبحا مناضلين لشعبهما. لقد وجدا أنفسهما مسؤولين أمام شعبهما وتاريخهما وأخذا على عاتقهما الحمل الكبير للثورة في سبيل الحرية. وقد كان كلا رفيقانا القيمين اللذان يعدّان بطلين لشعبنا مستعدان لخوض أي عملٍ في خلال حياتهما الثوريّة وفي أصعب الظروف. لقد أدّيا واجباتهما ومسؤولياتهما تجاه الشعب والتاريخ. إنّ استشهاد رفيقينا سيمدّنا بالقوة في مسيرة نضالنا في سبيل الحرية وسنعزّز في سبيل تحقيق أهدافهما.

سجل بطلينا كالتالي:

الاسم الحركي: دلخواز آكر

الاسم والكنية: عثمان موتلو

اسم الأم: صالحة

اسم الأب: سكفان

مكان وتاريخ الاستشهاد: عامودا/ 3 كانون الأول 2022

الاسم والكنية: حسين مامد

اسم الأم: نجاح

اسم الأب: علي

مكان وتاريخ الاستشهاد: عامودا/ 3كانون الأول 2022.

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