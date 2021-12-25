وحدات حماية الشعب تكشف سجل مقاتلها آكر عفرين

وأصدر المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب (YPG)، اليوم السبت، بياناً وصلتنا نسخة عنه، كشفت فيه سجل المقاتل آكر عفرين.

وجاء في نص البيان:

"استشهد رفيقنا آكر عفرين يوم 23 من شهر كانون الأول متأثراً بالمرض. ولد الرفيق آكر في عائلة وطنية في عفرين. وانضم إلى صفوفنا بعد احتلال عفرين كشابّ شريف من أجل تحرير عفرين والانتقام من الاحتلال. كان الغضب الكبير الذي يشعر به تجاه المحتلين يزداد في أفكاره ومشاعره يوماً بعد يوم، وجسّد هذا الشعور في شخصيته كقوة ثورية، والتزم بوظيفته ومسؤولياته حتى اللحظة الأخيرة من حياته.

سجل الشهيد هو كالتالي:

الاسم الحركي: آكر عفرين

الاسم والكنية: محمد عبد الرحمن

اسم الأم: فيدان

اسم الأب: جميل

مكان وتاريخ الاستشهاد: حلب/ 23 كانون الأول 2021

نستذكر بشخص الشهيد آكر جميع شهدائنا باحترام، ونقدم العزاء لأسرة شهيدنا ولشعبنا بأكمله".

(ر)

ANHA