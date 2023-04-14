وحدات حماية الشعب تكشف سجل مقاتل استشهد في مدينة قامشلو

وأصدر المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب بياناً بصدد استشهاد أحد مقاتليها جراء هجوم نفذته طائرة مسيرة للاحتلال التركي، استهدف سيارة بالقرب من معبر نصيبين في مدينة قامشلو.

وجاء في البيان:

"بتاريخ الـ 14 من شهر نيسان، وفي تمام الساعة 01.45 استهدفت طائرة مسيرة للاحتلال التركي سيارة على طريق الحزام في مدينة قامشلو بالقرب من بوابة نصيبين الحدودية ما أسفر عن استشهاد رفيقنا باران نصيبين.

رفيقنا باران نصيبين من أهالي ناحية نصيبين التابعة لميردين وينتمي إلى عائلة وطنية. إن ناحية نصيبين لطالما كانت عبر تاريخ نضالنا من أجل الحرية، ساحة للمقاومة. وأهلنا في نصيبين معروفون بثقافة المقاومة. مع بداية ثورة روج آفا وفي أصعب الظروف التي واجهتنا، وعندما توجه أبناء شعبنا من جميع أجزاء كردستان إلى روج آفا بروح الوطنية والنفير العام، فإن أهلنا في نصيبين أيضاً جاؤوا إلى نجدتنا وكانوا أوفياء لقيمهم الوطنية. وكان رفيقنا باران واحداً من أولئك الأبطال الذي لبوا نداء النفير العام أثناء مقاومة كوباني.

في حين عجزت الدول القوية عن مواجهة داعش، فإن مقاتلي شعبنا، والوطنيين أبناء هذه الأرض جعلوا من أرواحهم دروعاً. لقد شارك رفيقنا باران بفعالية في حربنا ضد داعش من كوباني إلى منبج ومن الرقة إلى دير الزور. وبذل جهوداً عظيمة في تحرير مدننا المحتلة من قبل داعش. لقد ناضل الرفيق باران في صفوف الاسايش وقوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب. وبذل كل ما بوسعه في هذه المجالات وبذل مساعي كبيرة من أجل تنظم هذه الميادين. خلال نضاله كان يتحلى بالروح الوطنية، لم تبتعد أبداً عن أداء المهام الموكلة إليه. تحلى بروح الكادر الفدائي خلال مشاركته في الحرب. كما كان يساهم أيضاً في صناعة الأدوات العسكرية وحقق قيماً كثيرة بذكائه وبراعته.

إن روح باران والآلاف من شهدائنا هي التي دحرت داعش وهزمته. سوف نكون أوفياء لشهدائنا الخالدين، وستبقى راية الحرية التي قدموا أرواحهم في سبيلها عالية، وسنحقق النصر. نتوجه بالعزاء بداية لعائلة الشهيد الكريمة ولجميع أهلنا في ميردين، وجميع أبناء شعبنا الوطني.

سجل الشهيد

الاسم الحركي: باران نصيبين.

الاسم والكنية: محمد ساري.

اسم الأم: شريفة.

اسم الأب: محمد أمين.

مكان وتاريخ الاستشهاد: قامشلو 14 نيسان 2023."

(ك)