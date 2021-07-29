وحدات حماية الشعب تكشف سجل الشهيد مظلوم سرحد

وأصدرت الوحدات، اليوم الخميس، بياناً إلى الرأي العام قالت فيه إن المقاتل مظلوم سرحد ارتقى إلى مرتبة الشهادة في الـ28 من تموز الجاري إثر حادث وقع في الحسكة..

وأضافت: "انضم رفيق الدرب مظلوم إلى صفوف قواتنا أثناء تصاعد كفاح الحرية في روج آفا وشمال وشرق سوريا، بعقيدة ومعنويات عالية سيّر نضاله ضمن الثورة، وأدى جميع المهام المنوطة به بخالص المسؤولية حتى اللحظة الأخيرة".

واستذكرت الوحدات في شخص الشهيد مظلوم جميع شهداء الحرية، طالبة العزاء من عوائل الشهداء وعموم الشعب.

سجل الشهيد كالتالي:

الاسم الحركي: مظلوم سرحد

الاسم الحقيقي: ارجان جان

اسم الأم: ساجدة

اسم الأب: دورسون

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة – 28 تموز 2021

(س ر)

ANHA