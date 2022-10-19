وحدات حماية الشعب تكشف سجل أحد مقاتليها

كشف المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب (YPG) اليوم الأربعاء؛ عبر بيانٍ كتابيٍ، سجل المقاتل حسن محمد (الاسم الحركي جكدار عفرين).

جاء في نصّ البيان:

"إنّ رفيقنا جكدار عفرين هو أحد وطنيّ ومقاتلي هذه الأرض وقد كان يعاني من مرض الكبد منذ فترةٍ طويلة، وقد انضمّ إلى قافلة الشهداء في الـ 18 من شهر تشرين الجاري رغم كل الجهود لمعالجته.

وُلد رفيقنا جكدار في مدينة عفرين عام 1980 وتعرّف إلى حركة الحريّة خلال شبابه وتأثّر بالفكر الحرّ. تُعرف المنطقة التي نشأ وكبُر فيها بالوطنيّة؛ إذ انضمّت شابات وشبان هذه المنطقة إلى صفوف نضال الحريّة.

الرفيق جكدار أب لثلاثة أبناء؛ انضمّ اثنان منهم إلى صفوف النضال في سبيل الحريّة. وقد شارك في الجبهات الأماميّة للحرب أثناء مقاومة العصر في عفرين في قرية حمام إذ له دورٌ في المقاومة التي شهدتها هذه القرية. وكما أنّ هدف كلّ وطنيّ هو تحرير عفرين فإنّ هدف الرفيق جكدار أيضاً كان يستند على هذا الأساس. وقد عمل الرفيق جكدار وخدم في مجالاتٍ أخرى أيضاً غير المجال العسكري.

لن ننسى جهود وخدمة رفيقنا جكدار يوماً وسنخلّدها في نضالنا. نقدّم تعازينا لعائلة الشهيد جكدار والشعب الكردي الوطني بأسره".

سجل الشهيد بحسب البيان كالتالي:

الاسم الحركي: جكدار عفرين

الاسم والكنية: حسن محمد

اسم الأم: رحيمة

اسم الأب: أحمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: حلب/ 18 تشرين الأول 2022

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