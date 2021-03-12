وحدات حماية الشعب تكشف عن سجل الشهيدين جيجك وإيرش

وقال المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب الذي نشره عبر بيان على موقعه الرسمي:

"في يومي الأول والثالث من شهر آذار/مارس الجاري، استشهد رفيقانا "جيجيك بوتان وإيرش جسور اثر تعرضهما لحادث سير.

نشأت رفيقتنا جيجيك بوطان ضمن أسرة وطنية في كوباني وانضمت إلى وحدات حماية المرأة أثناء الهجوم العنيف الذي تعرضت له كوباني من قبل داعش. وشاركت في تلك المعركة بكل قوة واصرار وانتقمت من العدو بإنقاذ كوباني. وفي ظروف الحرب القاسية، اكتسبت الرفيقة جيجيك خبرة ثورية كبيرة وهمة عالية، وأصبحت امرأة ثورية قوية. وتعمقت في الفكر والكفاح من أجل الحرية والديمقراطية، واستشهد رفيقنا جيجيك بوطان بتاريخ 3 آذار الجاري اثر تعرضها لحادث.

أما رفيقنا إيرش جسور، فقد تربى أيضاً ضمن عائلة وطنية. والتحق بصفوف الثورة بكل قوة وإرادة وكان يقوم بواجباته ومسؤولياته بثقة كبيرة حتى اللحظة الأخيرة. الرفيق إيرش حول كل غضبه على العدو إلى قوة كبيرة في شخصيته ولم يتراجع في نضاله حتى اللحظة الأخيرة وسار نحوها بإصرار. وأثبت ارتباطه وإيمانه بالثورة من خلال كفاحه ، فقد أدى جميع المهام المكلفة به بنجاح تام. وانضم الرفيق إيرش إلى قافلة الشهداء في 1 آذار / مارس اثر تعرضه لحادث سير تعرض له في مدينة حلب.

وسجل الشهيدين هو:

الاسم الحركي: جيجك بوطان

الاسم الحقيقي: بسمة حيدر

اسم الأم: زليخة

اسم الأب: علي

مكان الولادة: كوباني

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة 3 آذار 2021

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الاسم الحركي: إيرش جسور

الاسم الحقيقي: ديار آرجك

اسم الأم: عائشة

اسم الأب: زكي

مكان الولادة: كه فر

مكان وتاريخ الاستشهاد: حلب 1 آذار 2021



بشخصية الشهيدين نستذكر كل شهداء ثورة الحرية والديمقراطية. ونتقدم بتعازينا لأسر الشهداء ولكل أبناء شعبنا".

(ل)

ANHA