وحدات حماية الشعب تكشف عن سجل أحد مقاتليها

أصدر المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب اليوم بياناً كشفت فيه عن سجل احد مقاتليها الذي استشهد أثر حادث.

المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب أوضح خلال البيان بأن المقاتل آكري قامشلو استشهد أثر حادث أثناء التدريبات العسكرية، وذلك في الـ 24 من أيار الجاري.

وقال المركز الإعلامي بأن الشهيد آكري هو من عائلة وطنية، وألتحق بصفوف الثورة وإلى اخر لحظة من حياته كان يناضل بروح الوطنية.

وسجل الشهيد آكري هو:

الاسم الحركي: آكري قامشلو

الاسم والنسبة: ماهر عبد الله

اسم الام: فاطمة

اسم الأب: محمد صالح

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة في الـ 24 من أيار 2021

وقال المركز الإعلامي بأنهم في شخص الشهيد آكري يستذكرون كافة شهداء الحرية، وقدم التعازي لعائلة الشهيد آكري والشعب عامة.

(د ج)