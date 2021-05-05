وحدات حماية الشعب تكشف عن سجل 3 شهداء

أصدر المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب، اليوم، بيانًا إلى الرأي العام، كشف من خلاله عن سجل 3 مقاتلين، استشهدوا في الحسكة في أوقات متفرقة.

البيان أوضح أن المقاتلة دستان روني انضمت إلى صفوف وحدات حماية المرأة بروحها الوطنية، للنضال ضد الرجعية والاحتلال، وأوضح أن دستان استشهدت أثر إصابتها بمرض عضال.

ونوّه البيان إلى أن المقاتلين جوان آمد، وشرفان حسكة، استشهدا إثر حادث سير في مدينة الحسكة، وجاء في البيان أن المقاتلين انضما إلى النضال التحرري في روج آفا وشمال وشرق وسوريا، وأنهما قاما بواجبهما الوطني حتى الرمق الأخير".

وسجل المقاتلين بحسب البيان هو:

الاسم الحركي: دستان روني

الاسم والنسبة: أمينة ديمرتاش

اسم الأم: ثريا

اسم الأب: فخري

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة في الـ 30 من نيسان 2021

الاسم الحركي: جوان آمد

الاسم والنسبة: باران جيجك

اسم الأم: عفيفة

اسم الأب: ميرز الدين

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة في الـ 3 من أيار 2021

الاسم الحركي: شرفان حسكة

الاسم والنسبة: أحمد سعيد

اسم الأم: جميلة

اسم الأب: سليمان

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة في الـ 3 من أيار 2021

واختتم البيان "من خلال رفاقنا الشهداء الثلاثة، نستذكر كافة شهداء الحرية، ونتقدم بالتعازي لأسر رفاقنا الشهداء، وشعبنا".