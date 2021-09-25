وحدات حماية الشعب تدحض ادّعاءات وزارة الدفاع التركية باستشهاد 3 من مقاتلي الوحدات

وقالت الوحدات خلال تغريدة في صفحتها على "تويتر"، إن "جيش الاحتلال التركي يستهدف المدنيين بشكل يومي، ويسعى إلى قلب هذه الحقيقة عبر الأخبار الكاذبة".

مؤكدةً أن "الادّعاءات التي نشرها حساب وزارة الدفاع التركية في الـ 23 – 24 من أيلول، عارية عن الصحة".

وكانت وزارة الدفاع التركية قد نشرت على حسابها، أن قواتها تسبّبت باستشهاد 3 مقاتلين "كانوا يستعدون لمهاجمة منطقة غصن الزيتون".

وشددت وحدات حماية الشعب في التغريدة التي نشرتها اليوم السبت، على عدم وقوع أيّة خسائر في صفوفها في المناطق الآنفة الذكر.

(س ر)

ANHA