وحدات حماية المرأة: ستتحقّق حرية المرأة حول العالم بريادة المرأة الكرديّة

أصدرت القيادة العامة لوحدات حماية المرأة (YPJ) بياناً كتابيّاً بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الـ 8 من آذار. جاء في نصّه:

"نستقبل في وحدات حماية الشعب في عام تأسيسنا العاشر، يوم 8 آذار؛ اليوم العالمي للمرأة الكادحة. لقد أكّدنا دائماً على أننا سنكون القوّة المدافعة عن حقوق المرأة وحريتها. ونجدّد عهدنا هذا مرّةً أخرى بمناسبة 8 آذار، سنفي بمسؤوليتنا في تأدية مهامنا المعاصرة كمدافعاتٍ عن المرأة وبناة الحياة الحرّة. كما سنضمن جميع القيم التي بُنيت بدماء الشهداء. نستذكر أوّلاً جميع النساء اللواتي ضحّين بأروحهنّ في سبيل قضية الحريّة وحريّة المرأة خصوصاً. ونؤكّد على أنّنا سنسير على خطاهنّ.

"النظام الحالي لا يمكنه حماية الشعوب"

لقد تسبّب الزلزال الذي ضرب باكور كردستان وسوريا وتركيا مآسٍ ومعاناة كبيرة. وكانت الأمهات، النساء والأطفال من أكثر من عانوا. لقد اُستقبل 8 آذار هذا العام بمآسي كبيرة. فقد ترك خلفه آلاف الضحايا والجرحى والأيتام. وقد تبيّن مجدّداً أنّ سياسات الأنظمة التي تركّز على مصالحها فحسب قد تسبّبت بكل هذه المعاناة. لقد حوّلوا الأيام المقدّسة للشعوب والنساء إلى أيام ظلامٍ وألمٍ وحسرة. وهذا يعني أنّ الأنظمة لا يمكنها حماية الشعوب يوماً. وإن لم تبنِ الشعوب تنظيمها الدفاعي من جميع النواحي، فسيظلّون تحت أنقاض هذه الأنظمة على الدوام. لاسيما أنّنا في قرنٍ يتطلّب تدخّل المرأة أكثر من أي وقتٍ مضى، لأنّه قرنٌ يشهد حروباً كبيرة ودماراً هائلاً. وكل هذا يقوم به نظام الدولة والهيمنة الذكوريّة. والمرأة هي التي تمثّل قوّة التدخّل في هذا.

"نضالنا تعبيرٌ عن وعدنا"

لقد وصلت المرأة في يومنا الحالي إلى مستوى عالٍ حيث يمكنها بهذه القوّة تولّي مسؤولياتها ومهامها وتأدية دورها وواجبها بنجاح. وعلى وجه الخصوص، كشفت ثورة المرأة العالميّة هذه الحقيقة بصوتٍ واحد وموقفٍ واحد تحت شعار " Jin Jiyan Azadîالمرأة، الحياة، الحريّة". فالحركة المستمرّة التي شهدتها خلقت إيماناً كبيراً بأنّ المرأة تستطيع أن تشكّل قوّة التدخّل. ولهذا سيكون يوم 8 آذار يوم رفع الصوت الذي يقول: "لبناء حياةٍ جديدة، وخلق السلام العام، لحماية كرامة الناس" سنضمن ذلك لاسيما نحن النساء. نحن في وحدات حماية المرأة سنعيش آلام الضحايا في يوم 8 آذار وستتمثّل مواقفنا تجاههم بالدفاع عن العدالة الاجتماعيّة، السياسة الديمقراطيّة وقضية الحريّة. سنكون على قدر مسؤولية قيم المجتمع. وسينشط نضالنا في وحدات حماية المرأة وفقاً لهذه المبادئ تحت شعار " Jin Jiyan Azadî المرأة، الحياة، الحريّة" وسيكون نضالنا تعبيراً عن وعدنا.

"يشكّل نضال كريلا وحدات المرأة الحرّة- ستار قدوةً لا مثيل لها بالنسبة لجميع المناضلات"

نحيّ مجدداً، جميع النساء اللواتي تناضلن في جبال كردستان بإرادةٍ صلبة ومقاومةٍ لا مثيل لها، وموقفهنّ في مواجهة الهجمات الكيماويّة الوحشيّة التي تشنّها قوات دولة الاحتلال التركي الفاشيّة، إنّنا نحيّ موقف كريلا وحدات المرأة الحرّة- ستار وكريلا حركة التحرّر الكردستانيّة ونعتبره قدوةً لنا في نهج المقاومة والموقف المشرّف. وسنعيش هذا الموقف في قلوبنا وذاكرتنا. فقد أصبحت مقاومة ونضال كريلا وحدات المرأة الحرّة- ستار قدوةً لا مثيل لها بالنسبة لجميع المناضلات والمقاومات ومصدر إلهامٍ لهنّ. نحتفل بيوم 8 آذار بروح نضال كريلا وحدات المرأة الحرّة- ستار ونساء روجهلات كردستان. وستحقّق حريّة المرأة حول العالم بريادة المرأة الكرديّة. ومرّةً أخرى نجدّد عهدنا لجميع النساء بأن نتولّى جميع مسؤولياتنا التاريخيّة ونصعّد مستوى نضالنا بهذا الإيمان وهذه الثقة. سنؤدّي مهمّتنا ونضمن ثورة المرأة تحت شعار "المرأة، الحياة، الحريّة تجاه ثورة المرأة". ونهنّئ جميع النساء بمناسبة 8 آذار عبر المقاومة وتعزيز النضال.

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